De Oostenrijker Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) heeft dinsdag de zestiende etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven.

Konrad boekte zijn met voorsprong grootste overwinning tijdens de tweede Pyreneeënrit. Die heeft de 29-jarige Oostenrijker van Bora-Hansgrohe te danken aan een veranderd tactisch plan.

Konrad maakte in deze Tour al een paar keer deel uit van de goeie vlucht, maar kon het in Saint-Gaudens voor het eerst afmaken. 'Het is de derde of de vierde keer dat ik in de ontsnapping zat. Ik zat ook in de vlucht met Matej Mohoric en met Bauke Mollema, die toen heel vroeg aangingen (en wonnen, red.). Ik wachtte toen altijd tot de finale. Maar nu dacht ik: 'Deze keer zal ik de renner zijn die de eerste beslissing maakt, en voor de etappezege gaat'. Ik wist dat ik daar de benen voor had.'

Waarom het vaak de eerste aanvaller vanuit de vroege vlucht is die de ritzege pakt (ook zijn ploegmaat Nils Politt deed hetzelfde), daar heeft Konrad een theorie voor: 'Dat kan zijn omdat er altijd een enorm gevecht is om in de vlucht te geraken. Iedereen is dan al moe en zit op zijn limiet. Als je dan op het juiste moment gaat en veertig seconden of een minuut voorsprong pakt, dan is het superhard om dat nog toe te rijden.'

Konrad had tot deze morgen enkel twee nationale titels op zijn palmares staan. 'Dit is mijn eerste grote profzege, mijn eerste overwinning in de WorldTour. Ik kwam ook naar hier om een rit te winnen. De laatste jaren focuste ik op het klassement, maar nu heb ik mijn ambities volledig veranderd en ga ik voor ritten. Ik kreeg daar van bij het begin de vrijheid voor in bepaalde ritten. Vanaf nu kijk ik ernaar uit om Wilco (Kelderman, red.) in de volgende bergritten zo goed mogelijk te helpen.'

Konrad is trouwens nog maar de derde Oostenrijkse ritwinnaar in de geschiedenis van de Tour, en dat deed hij als nationaal kampioen. 'We zijn een klein land, dus ik ben zeker trots dat het lukt. Het is speciaal om in de kleuren van je land en je team in de grootste koers van de wereld te winnen.'

De Sloveense geletruidrager Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) werd niet bestookt. Zijn elitegroepje finishte op 13:49 van Konrad.

In de 169 kilometer lange Pyreneeënrit tussen El Pas de la Casa en Saint-Gaudens ging vluchter Konrad met nog ruim 36 kilometer voor de boeg alleen op avontuur. De Oostenrijkse kampioen hield zijn inspanning vol en kwam solo over de meet op het Circuit du Comminges.

Op 42 seconden won de Italiaan Sonny Colbrelli de sprint voor de tweede plaats. De Australiër Michael Matthews werd derde. Jan Bakelants was de eerste Belg op de achtste plaats.

Woensdag rijdt het peloton op de Franse nationale feestdag een zware bergrit over 178,4 kilometer van Muret naar Saint-Lary-Soulan. De aankomst ligt bovenop de Col du Portet (BC), na de beklimmingen van de Col de Peyresourde (cat. 1) en de Col de Val Louron-Azet (cat.1).

