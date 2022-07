Tadej Pogacar (UAE Emirates) heeft vrijdag de zevende etappe, de eerste met aankomst bergop, in de 109e Tour de France gewonnen. Na 176,5 kilometer van Tomblaine naar La Super Planche des Belles Filles (Vogezen) liet de geletruidrager de Deen Jonas Vingegaard nipt achter zich.

Pogacars landgenoot Primoz Roglic werd op twaalf seconden derde.

Na zijn tweede ritzege op rij zit Pogacar steviger in het geel. De 23-jarige Sloveen heeft 35 seconden voor op Vingegaard. De Welshman Geraint Thomas is op 1:10 derde. Wout van Aert (Jumbo-Visma) zit nog altijd stevig in het groen. Hij heeft 63 punten voor op de Nederlander Fabio Jakobsen. Pogacar volgt als derde op 95 punten.

Na de openingstijdrit, enkele vlakke etappes in Denemarken en de kasseien en heuvels in het noorden van Frankrijk ging de Tour vrijdag tijdens zijn zevende etappe een nieuwe richting op. In de Vogezen wachtte de eerste echte klimtest in deze ronde.

Gestart werd in Tomblaine, 176 kilometer later lag de finish bovenop de Super Planche des Belles Filles, het onverharde, razend steile gedeelte van de klim die steeds vaker op het Tourtraject ligt. Kersvers geletruidrager Tadej Pogacar en Primoz Roglic keerden terug naar de plek waar ze twee jaar geleden geschiedenis hadden geschreven, toen Pogacar in de laatste Tour-tijdrit de eindzege weg graaide voor de neus van zijn landgenoot. Ook Dylan Teuns had uitstekende herinneringen aan La Planche: hij boekte er in 2019 één van zijn belangrijkste overwinningen, toen voor de neus van de Italiaan Giulio Ciccone.

Vlucht van de dag

Niet toevallig schoven Teuns en Ciccone vrijdag allebei opnieuw mee in de lange vlucht, die na een snelle beginfase ontstond. In totaal waren er elf aanvallers: naast Teuns en Ciccone ook de ploegmaats Maximilian Schachmann en Lennard Kämna van ORA - hansgrohe, Kasper Asgreen, Imanol Erviti, Simon Geschke, Luke Durbridge, Mads Pedersen, Cyril Barthe en Vegard Stake Laengen. Die laatste liet zich na verloop van tijd weer inlopen door het peloton, waar hij samen met zijn ploegmaats van UAE Team Emirates de achterstand beperkt hield tot een tweetal minuten.

In een poging hun voorsprong toch uit te diepen, dunden ploegmaats Schachmann en Kämna onderweg de kopgroep stevig uit. Teuns kwam daarbij niet in de problemen, Ciccone verrassend genoeg wel. Geschke, Kämna, Durbridge en Teuns begonnen op kop aan de zeven kilometer lange slotklim van eerste categorie, met anderhalve minuut voorsprong op het peloton.

Nagelbijter

Kämna bleek vooraan duidelijk de sterkste, achter zijn rug bleef UAE Team Emirates voor een erg strak tempo zorgen. Zo kwamen podiumkandidaten als Aleksandr Vlasov en Ben O'Connor vroeg in de beklimming in de problemen, en werden Teuns en alle andere vluchters weer bijgehaald, op Kämna na.

Het onverharde slot van la Planche des Belles Filles zorgde voor een nagelbijtende apotheose: Pogacar dunde met een versnelling de favorietengroep verder uit, maar Jonas Vingegaard counterde, riep Kämna weer tot de orde, en leek de geletruidrager zelfs in de problemen te brengen. Pogacar beet echter door een moeilijk moment en remonteerde Vingegaard net voor de streep. De Sloveen won voor de tweede dag op rij, voor Vingegaard.

Primoz Roglic werd derde op 12 seconden, Kämna en Geraint Thomas vierde en vijfde op 14 seconden. Adam Yates, Daniel Felipe Martinez en Nairo Quintana, schaduwfavorieten voor eindwinst, gaven een halve minuut en meer prijs.

Teuns werd nog de eerste Belg, zij het op een verre 42e plaats. Pogacar boekte zijn twaalfde zege van dit seizoen. In de Tour won de eindwinnaar van de vorige twee edities de voorbije twee jaar telkens drie etappes. Dit weekend maakt de Tour een uitstap naar Zwitserland.

De achtste rit van zaterdag finisht na drie hellingen onderweg op een beklimming van derde categorie in het Zwitserse Lausanne. Zondag wordt vanuit het Zwitserse Aigle naar het Franse gedeelte van de Alpen gekoerst, waar de aankomst om en bij de 1.300 meter boven zeeniveau ligt in Châtel.

Pogacar: in het teken van kankeronderzoek

Special shoes just for today 😍

Why? I'll tell you later 😉#TDF2022 pic.twitter.com/NaPGcz50ZD — Tadej Pogačar (@TamauPogi) July 8, 2022

Na een knuffel met zijn verloofde Urska Zigart openbaarde Pogacar waarom hij zo op de ritzege was gebrand: 'Dit was een speciale dag. We zijn vandaag een stichting gestart voor kankeronderzoek (Pogacar verloor recent zijn schoonmoeder aan kanker, red.). Daar droeg ik vandaag speciale schoenen voor (die hij ook meebracht naar het podium). Ik ben erg blij om deze overwinning op de Planche te nemen.'

Het is amper twee jaar geleden dat Pogacar geschiedenis schreef op La Planche des Belles Filles door in de tijdrit op de voorlaatste dag landgenoot Primoz Roglic te onttronen. Vandaar nog extra betekenis die hij aan de rit gaf.

Zo vlot als donderdag in Longwy ging het echter niet voor Pogacar, die op de onverharde en razend steile finish het vuur aan de schenen werd gelegd door Jonas Vingegaard: 'Het was echt, écht moeilijk. Zeker op dat laatste stuk, toen Jonas aanviel. Ik zat helemaal op de limiet. Hij was zo sterk, maar ik dacht: mijn jongens hebben vandaag zo hard gewerkt, ik moet blijven duwen tot de finishlijn. Zeker ook met Urska die bij het ingaan van de slotkilometer stond, en mijn familie, die aan de voet van de klim was. Dat gaf me meer en meer motivatie.'

Vingegaard ontpopt zich meer en meer tot de grootste concurrent voor de eindzege in de Tour. Ziet Pogacar hem ook als een belangrijke tegenstander? 'Echt wel, denk ik. Hij is op dit moment één van de sterkste klimmers ter wereld. Waarschijnlijk zelfs de beste. Hij is echt een compacte renner, en heeft een heel sterke ploeg rond zich. Tot dusver rijdt hij heel goed. Ik won een beetje tijd (Pogacar heeft in de stand dankzij de bonificaties nu 35 seconden voorsprong op Vingegaard). Altijd goed, maar zoals we weten in de koers: geen enkele voorsprong is groot genoeg.'

