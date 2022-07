De Australiër Simon Clarke heeft woensdag de vijfde rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste van de kopgroep, terwijl Jumbo-Visma na een pechdag de achterstand op Tadej Pogacar kon beperken. Wout van Aert blijft in het geel.

Wout van Aert hielp zijn in de achtergrond verzeild geraakte ploegmakker Jonas Vingegaard en kon nipt zijn gele leiderstrui veiligstellen. Hij telt nu dertien seconden voorsprong op eerste achtervolger Powless. Tadej Pogacar volgt als vierde op 19 seconden. De Sloveen deed een uitstekende zaak, met zijn zevende plaats in de rituitslag.

De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) was met een tijdsverlies van twee minuten woensdag de grote verliezer.

Van der Poel

De Nederlander Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) heeft ook hier op de kasseien geen enkele rol van betekenis gespeeld. Na een verre 81e plaats tastte hij in het duister naar de oorzaak van zijn mindere prestaties.

Wat er gebeurd was met Van der Poel in de vijfde etappe naar Arenberg? 'Niets, eigenlijk', haalde hij de schouders op. 'Ik had niet de benen die ik gewild had. Die heb ik al een hele tijd niet. Dat is een beetje frustrerend. Zeker vandaag, in een rit die me normaal echt goed ligt, en waar ik van hou. Voorlopig draait het niet. Hopelijk komt dat nog. (Lacht groen) Anders wordt het nog een lange Tour. Maar doorgaan is het enige perspectief.'

Opgaves

De Oostenrijker Michael Gogl (Alpecin-Deceuninck) en de Australiër Jack Haig (Bahrain-Victorious) hebben dan weer de vijfde etappe niet uitgereden. Zij zorgen zo voor de eerste twee opgaves in deze 109de Tour.

Donderdag start de Tour in ons land. Binche is na 2019 opnieuw startplaats in 'La Grande Boucle'. Na 219,9 km, de langste etappe in deze Tour, finishen de renners in het Franse Longwy. Met twee klimmetjes in volle finale lijken de punchers aan zet te zullen zijn.

