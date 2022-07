De Australiër Simon Clarke heeft woensdag de vijfde rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste van een vroege vluchtersgroep, terwijl Jumbo-Visma na een pechdag de achterstand op Tadej Pogacar kon beperken. Wout van Aert blijft in het geel.

Wout van Aert viel nog voor de kasseienzone begon, en zat nog in de achterste regionen van het peloton toen zijn ploegmakker Jonas Vingegaard na een moeizame fietswissel moest achtervolgen. Van Aert werd de drijvende kracht bij de achtervolging en kon de schade voor Vingegaard in de rangschikking beperken. Tegelijk wist hij nipt zijn gele trui veilig te stellen.

'Om eerlijk te zijn, dit is een rotdag voor ons', besloot hij na afloop. 'We wilden de boel op stelten zetten, maar we reden altijd achter de feiten aan en moesten achtervolgen in plaats van koers maken.'

Van Aert blijft in de rangschikking dertien seconden voor op eerste achtervolger Powless. Tadej Pogacar volgt als vierde op 19 seconden. De Sloveen deed een uitstekende zaak, en wist bijna zonder hulp van ploegmaats zijn rivalen voor het klassement voor te blijven. Hij eindigde zevende in de rituitslag.

De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) was met een tijdsverlies van twee minuten woensdag de grote verliezer. Hij kwam ten val nadat een motor een strobaal aanreed en die op de weg belandde. 'Ik kon er niets aan doen en kwam ten val', legde hij na afloop uit. 'Ik bezeerde mijn heup en mijn schouder raakte uit de kom. Ik heb me dan langs de kant van de weg op een stoeltje gezet en m'n schouder terug op z'n plaats geduwd. Op de weg lukt me dat niet, maar als ik me even kan neerzetten, heb ik een techniek om dat euvel te verhelpen. Daarna reed ik verder en probeerden we de schade te beperken.' 'Ik reed zo hard als ik kon en ik had veel steun van mijn ploegmaten, maar het was moeilijk. Gelukkig ben ik hier nog. Of ik vandaag de Tour verloren heb? Daar denk ik nu niet aan. Ik wil eerst herstellen van deze crash en de schade opmeten. We zien wel hoe het nu verder moet.'

Van der Poel

De Nederlander Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), die in het begin van de Tour had gezegd dat hij in de kasseienrit misschien wel de leiderstrui kon veroveren, speelde geen enkele rol van betekenis. Na een verre 81e plaats tastte hij in het duister naar de oorzaak van zijn mindere prestaties.

Wat er gebeurd was met Van der Poel in de vijfde etappe naar Arenberg? 'Niets, eigenlijk', haalde hij de schouders op. 'Ik had niet de benen die ik gewild had. Die heb ik al een hele tijd niet. Dat is een beetje frustrerend. Zeker vandaag, in een rit die me normaal echt goed ligt, en waar ik van hou. Voorlopig draait het niet. Hopelijk komt dat nog. (Lacht groen) Anders wordt het nog een lange Tour. Maar doorgaan is het enige perspectief.'

Opgaves

De Oostenrijker Michael Gogl (Alpecin-Deceuninck) en de Australiër Jack Haig (Bahrain-Victorious) hebben dan weer de vijfde etappe niet uitgereden. Zij zorgen zo voor de eerste twee opgaves in deze 109de Tour.

Donderdag start de Tour in ons land. Binche is na 2019 opnieuw startplaats in 'La Grande Boucle'. Na 219,9 km, de langste etappe in deze Tour, finishen de renners in het Franse Longwy. Met twee klimmetjes in volle finale lijken de punchers aan zet te zullen zijn.

