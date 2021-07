De overgangsetappe van Mourenx naar Libourne was er opnieuw eentje voor de aanvallers. Sloveens kampioen Matej Mohoric toonde zich de sterkste en kwam alleen aan.

In de overgangsetappe over 207 kilometer tussen Mourenx en Libourne rondde de 26-jarige Mohoric een solo knap af. Aan de meet had hij een voorsprong van 58 seconden op de Fransman Christophe Laporte (Cofidis), die de sprint om de tweede plaats won van de Deen Casper Pedersen en de Nederlander Mike Teunissen. Edward Theuns (Trek-Segafredo) finishte niet veel later op de zesde plaats als beste Belg, Jasper Stuyven werd tiende.

Voor Mohoric is het al de tweede ritzege in deze Tour, eerder was hij de beste in de zevende etappe. Voor zijn team Bahrain-Victorious is het de derde ritzege. In de bergrit naar Le Grand-Bornand schoot Dylan Teuns raak. Voor Slovenië is het dan weer de vijfde zege, met daarin een hattrick voor geletruidrager Tadej Pogacar, die een rustige dag kende en samen met het peloton 21 minuten na de winnaar over de streep bolde. De Sloveen blijft stevig in het geel en is al langer quasi zeker van een tweede Tourzege op rij.

Zaterdag wordt de twintigste en tevens voorlaatste etappe in deze Tour gereden, een individuele tijdrit over 30,8 kilometer met start in Libourne en aankomst in Saint-Emilion. Zondag wordt de Ronde van Frankrijk afgesloten met het traditionele sprintersfestijn op de Champs-Elysées in de hoofdstad Parijs.

