Matej Mohoric heeft vrijdag de zevende etappe in de Ronde van Frankrijk, de langste rit in deze Tour, op zijn naam geschreven. De Sloveense kampioen haalde het na 249,1 km tussen Vierzon en Le Creusot solo voor onze landgenoot Jasper Stuyven.

Na een hevig openingsbegin reden 29 renners weg die de vlucht van de dag vormden. Liefst zeven Belgen schoven mee. Dat waren Belgisch kampioen Wout van Aert (Jumbo-Visma), Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty Gobert), Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) en het duo Philippe Gilbert en Brent van Moer (Lotto Soudal). Ook gele trui Van der Poel was erbij.

Van Moer en de Sloveen Matej Mohoric trokken net voor het eerste colletje van de dag in de aanval. Stuyven en Campenaerts kwamen op 46 km van de aankomst ook aansluiten. Mohoric toonde zich de sterkste voorin en reed op de Signal d'Uchon weg van zijn medevluchters. De 26-jarige Sloveen kon snel zijn voorsprong vergroten en reed alleen naar de aankomst in Le Creusot.

De Ecuadoriaan Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) probeerde in de slotfase nog seconden te sprokkelen, maar werd op de streep opnieuw ingehaald. In zijn zog finishten de meeste favorieten, met ook topfavoriet Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates). Zijn landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma) verloor wel kostbare tijd.

Het is voor Mohoric zijn tweede zege van het seizoen, na het Sloveens kampioenschap twee weken geleden. Eerder in zijn carrière won hij ook al etappes in de Giro (2018) en Vuelta (2017) en het eindklassement in de Binckbank Tour (2018) en Ronde van Duitsland (2018).

Zaterdag wacht de renners de eerste echte bergrit in deze Tour. Tussen Oyonnax en de aankomst in Le Grand Bornand liggen 151 kilometers. Onderweg moeten drie cols van eerste categorie, en één helling van zowel derde als vierde categorie beklommen worden.

