De Sloveen Tadej Pogacar heeft donderdag de zesde rit in de Tour de France gewonnen. Hij won overtuigend de sprint voor Michael Matthews en Tom Pidcock. Hij neemt ook het geel over van Wout van Aert die een fenomenale dag kende in de aanval.

De langste rit in de Tour van 2022 was er één met een erg actieve Van Aert in de hoofdrol. In de openingsfase was hij de grote roerganger in het peloton. Hij haalde enkele ontsnappingen terug en trok vervolgens zelf op avontuur, met de Deen Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) en de Amerikaan Quinn Simmons (Trek-Segafredo). Fuglsang en Simmons moesten achtereenvolgens lossen bij een beresterke Van Aert. Onze landgenoot werd zelf uiteindelijk op 11 km van de aankomst gegrepen.

De hellingen in het slot van de rit zorgden niet meer voor afscheiding. Er werd gesprint op de glooiende aankomst in Longwy en daarin toonde Pogacar zich duidelijk de sterkste.

Vrijdag wacht de renners in de Tour een eerste bergrit. Na de start in Tomblaine staan er 176,3 kilometers op het menu. De aankomst ligt bergop op La Super Planche des Belles Filles, een helling van eerste categorie. Het laatste stuk van de steile slotklim is onverhard.

