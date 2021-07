Tourorganisator ASO heeft donderdag haar klacht tegen de toeschouwster die afgelopen zaterdag met een kartonnen bord het halve Tourpeloton deed vallen, ingetrokken.

'Dit verhaal werd buiten proportie geblazen', zei Tourbaas Christian Prudhomme aan verschillende media. 'Maar we willen iedereen helpen herinneren aan de veiligheidsvoorschriften in een wedstrijd.'

De dertigjarige Franse vrouw zit voorlopig nog in hechtenis in Landerneau, maar zal deze namiddag worden vrijgelaten. Ze mocht maximum 24 uur worden vastgehouden.

Kartonnen bord

Na het ongelukkige voorval zaterdag startte de officier van justitie van Brest een onderzoek naar 'het onvrijwillig veroorzaken van blessures van niet meer dan drie maanden door opzettelijke schending van de veiligheids- of voorzichtigheidsplicht'.

Het onderzoek wordt gevoerd door de politie van Landerneau.

De toeschouwster stond met haar rug gedraaid naar het aanstormende peloton en hield een bord voor zich, waartegen de Duitser Tony Martin (Jumbo Visma) reed. Hij viel en sleurde heel wat renners mee in zijn val, op 45 kilometer van de aankomst.

Opgave Jasha Sütterlin

De gewonde Duitser Jasha Sütterlin (DSM) moest als gevolg van de val uit de Tour stappen.

In het slot van de etappe gebeurde nog een tweede grote valpartij. Uiteindelijk moesten drie renners opgeven: naast de Duitser Jasha Sütterlin ook de Litouwer Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) en de Fransman Cyril Lemoine (BB Hôtels).

