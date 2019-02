Tourwinnaar Geraint Thomas: 'Wielrennen is nu een van de properste sporten'

Thomas denkt dat hij een paar jaar geleden nooit de Tour had kunnen winnen. 'Wat er in het verleden is gebeurd, heeft geholpen om de sport te zuiveren,' zo citeerde The Guardian hem bij zijn eerste wedstrijd van het seizoen, de ronde van Valencia. 'Ik ben ervan overtuigd dat het wielrennen nu een van de properste sporten is. Dat is fantastisch, want er is geen sprake van dat ik jaren geleden de Tour had kunnen winnen. Ik heb het geluk dat ik nu op deze leeftijd ben en kan meedoen. Het wielrennen maakt een geweldige periode door.'

De 32-jarige Brit beseft dat er altijd mensen zullen zijn die zijn prestaties in twijfel trekken. Thomas: 'Wat kan ik eraan veranderen wat mensen denken over ons? Ze zullen ervan maken wat ze willen. Ik doe gewoon mijn ding. Ik train hard, werk hard en ik krijg veel steun. De mindset van het peloton is ook veranderd.'

Geen Giro

De renner van Team Sky werd vorig jaar de derde Brit die de Tour de France won, na Bradley Wiggins en Chris Froome.

Thomas bevestigde ook dat hij dit jaar de Ronde van Italië links laat liggen om in de zomer in de best mogelijke vorm op zoek naar een tweede eindzege te kunnen gaan. 'Ik wil mijn kansen niet in het gedrang brengen.' Hij sluit niet uit dat hij in 2020 wel opnieuw de Giro rijdt. 'Het voelt nog altijd als unfinished business.' In 2017 moest hij opgeven na een val op een moment dat hij op de tweede plaats in het algemeen klassement stond.

Thomas zal in Frankrijk wel opnieuw de confrontatie moeten aangaan met zijn ploegmaat Chris Froome, die op een vijfde Tourzege aast.