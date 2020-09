Tadej Pogacar was zaterdag met stomheid geslagen. De nog net 21-jarige renner van UAE Team Emirates had in de individuele tijdrit van de Tour de France zo huisgehouden dat hij zich de winnaar van de Tour de France mag noemen. 'Ik weet het niet. Ik denk dat ik droom.'

De kopman van Jumbo-Visma, de hele Tour zijn concurrent, omhelsde hem. Pogacar bleef sprakeloos. 'Wat moet ik zeggen? Ik weet niet wanneer ik het me ga realiseren. Ik ben trots op mijn ploeg. Hier droomden we van en we hebben het gerealiseerd. Het is ongelooflijk.'

Pogacar bleef de waarde van het collectief benadrukken. 'Ik doe dit niet alleen. We zijn hier samen op verkenning geweest. Ik kende elke bocht, elke plaats waar ik moest versnellen. Maar daarvoor ben ik dank verschuldigd aan mijn ploegleiders, aan de mecaniciens, aan mijn teamgenoten. Ik heb het afgemaakt.'

Tot de klim wist Pogacar dat hij op koers zat voor de gele trui. 'Op de klim kon ik niet meer verstaan wat de ploegleider zei. De fans maakten te veel herrie. Maar ik wist wel dat het goed ging. Ik ben voluit naar boven gereden. Mijn droom was ooit deelnemen aan de Tour en nu win ik.'

'Ik kon gewoon niet sneller'

'Ik heb alles gegeven, dan is dit het resultaat', zei Roglic, die bijna twee minuten toegaf op Pogacar in de tijdrit bergop over 36 kilometer. Hij werd vijfde en zal de Tour zondag als nummer twee eindigen. 'Pas op de klim werd het me duidelijk dat het niet goed ging aflopen. Ik trapte niet de wattages die ik zou moeten halen. Nee, het lag niet aan mijn helm, het lag vandaag aan mijn benen. Over de tussentijden maakte ik me aanvankelijk ook niet zo druk. Al hoor je natuurlijk liever dat je een voorsprong hebt. Ik heb er alles aan gedaan.'

'Flinke klap' voor Jumbo-Visma

'Dit zagen we niet aankomen.' Tom Dumoulin was net als vele Tourvolgers verbluft met de afloop van de 20e en voorlaatste etappe van de Tour de France. 'Hier hadden we geen rekening mee gehouden, dit is een flinke klap.'

'Wat moet ik zeggen? Het is gebeurd. Ik zou niet weten hoe Pogacar hier een minuut sneller omhoog is gereden dan ik', zei Dumoulin na de rit over ruim 36 kilometer waarvan de laatste 9 omhoog liepen. 'Er was niks mis met Roglic. Hij voelde zich prima en wordt vijfde. Het is misschien niet de tijdrit van zijn leven, maar ook niet zo slecht. Hij wordt op waarde geklopt.'

Ook Wout van Aert reageerde ontgoocheld na de tijdrit. 'Ik ben enorm teleurgesteld', zei hij na afloop. 'Dit hadden we totaal niet verwacht. We hebben hier drie weken naartoe gewerkt en we verliezen de Tour. Maar goed, we moeten onszelf niets verwijten en Primoz moet zich ook niets verwijten. We stuiten op een fantastische Pogacar.'

'We hadden allemaal vertrouwen in Primoz, maar vandaag is het misgelopen. Hij reed heel sterk, drie weken lang. Dit is een volledige verrassing voor ons. Hij was ontspannen voor de start, niets aan de hand. We hebben nog gelachen. Niets wees erop dat hij minder was. We waren klaar om het af te maken, maar we worden hier geklopt door een onwaarschijnlijke sterke Pogacar.'

Van Aert reed zelf een sterke tijdrit en belandde even in de hotseat. 'En toen ik daar zat, zag ik dat Primoz heel hoekig draaide en hij niet reed zoals anders. En dan krijg je die vervelende tussentijden op beeld en wordt dat bevestigd natuurlijk. Toen voelde ik de bui al hangen en werd het alleen maar erger om te kijken', kon hij zijn teleurstelling amper verbergen. 'We hebben hier drie weken hard gewerkt, zijn drie weken geconcentreerd geweest. Alles liep eigenlijk perfect en vandaag stuiten we op een fantastische Pogacar. Dit komt even heel hard aan. We moeten onszelf niets verwijten. Primoz moet zich ook niets verwijten, hij heeft fantastisch zijn best gedaan, maar dit is een teleurstelling die hard aankomt.'

'Ik had persoonlijk zeker goede benen en heb goed ingedeeld, al schrok ik wel even toen ik zo ver achter Cavagna zat bij dat eerste tussenpunt', besloot Van Aert. 'Maar achteraf bleek dat hij heel snel gestart was. De wind was ook steviger dan bij de verkenning, maar goed, dat doet er niet toe. De jongens die mij kloppen reden onder dezelfde omstandigheden. Dit was voor mij het hoogste haalbare. Ik kon mijn wattages trappen, het ging allemaal goed. De ellende begon pas toen ik in de hot seat ging zitten en Primoz en Pogacar zag rijden.'

