De Ier Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) heeft woensdag de vierde rit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (WorldTour) op zijn naam geschreven. Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) blijft leider.

De lange etappe van 204 kilometer op en rond Al Marjan Island draaide zoals verwacht uit op een massasprint. De 30-jarige Bennett had nog de meeste kracht in de benen voor een slotversnelling, die zijn concurrenten zonder antwoord liet. De Nederlander David Dekker (Jumbo-Visma) eindigde als tweede, voor de Australiër Caleb Ewan (Lotto Soudal).

Donderdag wacht de renners voor de vijfde rit een tocht van 170 kilometer van de Fujairah Marine Club tot Jebel Jais.

Na het afhaken van enkele wedstrijden in januari is de UAE Tour de eerste afspraak op de WorldTour-kalender. Vorig jaar won Adam Yates de rittenkoers na een ingekorte versie wegens het coronavirus.

