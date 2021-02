De Ier Sam Bennett (Deceuninck-Quick.Step) heeft vrijdag de zesde etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (WorldTour) op zijn naam geschreven. De Sloveen Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) behoudt de leiderstrui.

Bennett was na 165 kilometer tussen Deira Island en Palm Jumeirah in Dubai de snelste in een massasprint. Hij haalde het voor de Italiaan Elia Viviani (Cofidis) en de Duitser Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe). Voor de 30-jarige Bennett is het zijn tweede ritzege deze week. Woensdag was hij ook al de rapste in de vierde etappe. In de stand behoudt Pogacar de eerste plaats voor de Brit Adam Yates (INEOS Grenadiers). Morgen/zaterdag valt het doek over de derde editie van de UAE Tour met een etappe van 147 kilometer tussen Yas Mall en Abu Dhabi Breakwater. Het woord is dan opnieuw aan de sprinters.