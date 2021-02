De Italiaan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) heeft maandag de individuele tijdrit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (WorldTour) op zijn naam geschreven. De Sloveen Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) is de nieuwe leider.

De 24-jarige Ganna, wereldkampioen tijdrijden, legde de 13 km op Al Hudayriat Island af in 13:56. Hij was 14 seconden sneller dan de Zwitser Stefan Bissegger. De Deen Mikkel Bjerg werd derde op 21 seconden. Tourwinnaar Pogacar eindigde op de vierde plaats, op 24 seconden.

In de stand heeft Pogacar een voorsprong van vijf seconden op de Portugees Joao Almeida, die maandag zesde werd.

Het Alpecin-Fenix van de Nederlander Mathieu van der Poel, zondag nog winnaar van de eerste etappe, verscheen niet aan de start van de individuele tijdrit. Een staflid van de Belgische formatie testte positief op het coronavirus. Daardoor reed de Nederlander David Dekker, die in de sprint werd geklopt door MVDP, maandag in de leiderstrui.

Dinsdag staat de derde etappe op het programma, een rit over 166 kilometer met een slotklim naar Jebel Hafeet.

Na het afhaken van enkele wedstrijden in januari is de UAE Tour de eerste afspraak op de WorldTour-kalender. Vorig jaar won Adam Yates de rittenkoers na een ingekorte versie wegens het coronavirus.

