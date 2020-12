De Internationale Wielerunie (UCI) heeft donderdag zijn eerste protocol over hersenschuddingen gepubliceerd. Vanaf 2021 is het van toepassing op alle wielerdisciplines.

In de voorbije Ronde van Frankrijk liep Romain Bardet een hersenschudding op bij een val in de dertiende etappe, op 90 kilometer van de finish. De Franse kopman van AG2R La Mondiale reed de rit nog uit, om vervolgens na onderzoek in het ziekenhuis uit de Tour te stappen.

Dit voorval illustreert "de moeilijkheid om te gaan met vermoedens van hersenschudding in een sport met een dol ritme", zoals de UCI aangeeft in een persbericht. Het is immers niet evident voor diegenen die als eerste bij een gevallen renner aankomen om snel te beslissen of een renner al dan niet kan voortrijden. Om dit probleem aan te pakken, raadt het nieuwe UCI-protocol aan dat trainers, sportdirecteurs, mecaniciens en renners een opleiding krijgen om tekenen van een hersenschudding te herkennen. Indien er duidelijke tekenen van hersenschudding zijn, moet de diagnose nog bevestigd worden door de wedstrijddokter. Zijn die signalen er niet, dan wordt de renner verder gemonitord door de medische dienst. Na de koers moet de renner in ieder geval een grondiger onderzoek ondergaan. Ook de dag nadien volgt nog een onderzoek, zo klinkt het bij de UCI.

In het protocol staan ook aanbevelingen voor de terugkeer in competitie. De renners die een hersenschudding hebben gehad, moeten tussen 24 en 48 uur complete rust in acht nemen. Ze mogen na het verdwijnen van hun symptomen zeker een week niet koersen (twee weken voor junioren).

Tot slot moeten alle voorvallen die betrekking hebben op een hersenschudding gemeld worden bij de medische directeur van de UCI, aangezien herhaaldelijke hersenschuddingen volgens onderzoek ernstige neurobiologische gevolgen kunnen hebben voor de atleten.

