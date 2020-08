De Internationale Wielerunie UCI stelt een onderzoek in naar het gedrag van de Nederlandse wielrenner Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), die in de eerste etappe van de Ronde van Polen een valpartij veroorzaakte waarbij zijn landgenoot Fabio Jakobsen zwaar gewond geraakte.

'Wij veroordelen het gevaarlijke gedrag ten zeerste', aldus de UCI in een verklaring. 'Groenewegen stuurde Jakobsen de boarding in, vlak voor de finish, en veroorzaakte daarmee een massale valpartij. Dit gedrag is voor ons onacceptabel. We hebben onze disciplinaire commissie gevraagd een onderzoek in te stellen en passende maatregelen te nemen tegen deze renner.'

Groenewegen, die vallend als eerste over de finish kwam, is inmiddels niet alleen zijn overwinning kwijt, maar ook uit de wedstrijd gezet.

Wedstrijddokter Barbara Jerschina noemde de verwondingen van Jakobsen 'levensbedreigend'. De renner van Deceuninck - Quick-Step werd lang behandeld op de plek van de valpartij. Hij werd vervolgens overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis, waar hij in een kunstmatige coma gebracht werd. Volgens dokter Jerschina heeft de Nederlander veel bloed verloren.

Jumbo-Visma, de ploeg van de Nederlandse sprinter Groenewegen, heeft intussen excuses aangeboden. 'Onze gedachten zijn bij Fabio Jakobsen en andere bij deze verschrikkelijke valpartij betrokken renners', zegt Jumbo-Visma. 'Crashes als deze zouden niet mogen gebeuren. We bieden onze oprechte excuses hiervoor aan. Intern gaan we de zaak nu verder bespreken, voor we met verdere mededelingen naar buiten komen.'

'Wij veroordelen het gevaarlijke gedrag ten zeerste', aldus de UCI in een verklaring. 'Groenewegen stuurde Jakobsen de boarding in, vlak voor de finish, en veroorzaakte daarmee een massale valpartij. Dit gedrag is voor ons onacceptabel. We hebben onze disciplinaire commissie gevraagd een onderzoek in te stellen en passende maatregelen te nemen tegen deze renner.'Groenewegen, die vallend als eerste over de finish kwam, is inmiddels niet alleen zijn overwinning kwijt, maar ook uit de wedstrijd gezet. Wedstrijddokter Barbara Jerschina noemde de verwondingen van Jakobsen 'levensbedreigend'. De renner van Deceuninck - Quick-Step werd lang behandeld op de plek van de valpartij. Hij werd vervolgens overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis, waar hij in een kunstmatige coma gebracht werd. Volgens dokter Jerschina heeft de Nederlander veel bloed verloren.Jumbo-Visma, de ploeg van de Nederlandse sprinter Groenewegen, heeft intussen excuses aangeboden. 'Onze gedachten zijn bij Fabio Jakobsen en andere bij deze verschrikkelijke valpartij betrokken renners', zegt Jumbo-Visma. 'Crashes als deze zouden niet mogen gebeuren. We bieden onze oprechte excuses hiervoor aan. Intern gaan we de zaak nu verder bespreken, voor we met verdere mededelingen naar buiten komen.'