De internationale wielerunie UCI heeft vrijdag meer details vrijgegeven over de WK-omloop in Imola. Zoals bekend wordt het parcours in Emilia-Romagna gesneden koek voor klimmers.

De wegrit op 27 september wordt afgelegd op een gesloten circuit van 28,8 km. Start- en aankomst liggen aan het racecircuit Enzo e Dino Ferrari. In totaal moeten de renners 258,2 km afleggen en bijna 5.000 hoogtemeters overwinnen. Bij de vrouwen gaat het om 143 km en 2.800 hoogtemeters.

De mannen zullen het circuit negen keer afleggen, de vrouwen vijf keer. Er zitten twee lastige beklimmingen in, de Mazzolano en Cima Gallisterna, goed voor 5,5 km bergop aan een gemiddeld stijgingspercentage van 10 procent en pieken tot 14 procent. De eerste km en de laatste drie van elke ronde worden op het F1-circuit gereden, de rest gaat over glooiende, smalle wegen tussen wijngaarden. Een deel van het parcours komt overeen met dit van het WK in 1968, toen de Italiaan Vittorio Adorni de regenboogtrui veroverde.

Volgens de Italiaanse bondscoach Davide Cassani, die de regio goed kent, wordt het een zwaar WK. 'De renners zullen de opeenvolging van de inspanningen moeten kunnen verteren. Er is weinig tijd om te recupereren tussen de twee hindernissen, en de tweede wordt gevolgd door een afdaling van drie km over bochtige wegen. Teamtactiek wordt belangrijk om de kopmannen in de finale te krijgen. Er zal solo worden gefinisht of in een kleine groep.'

Het parcours van de tijdritten is vlakker en is 31,7 km lang, met 200 hoogtemeters. 'Een heel snelle omloop, met gemiddeldes boven de 50 km/u, iets voor pure specialisten', aldus Cassani.

Aanvankelijk zou het WK doorgaan in Aigle-Martigny maar de Zwitsers haakten af als WK-organisator vanwege de coronapandemie.

