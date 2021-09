De voorzitter van UCI had een uitgebreid interview met Sport/Voetbalmagazine. Daarin ging het onder meer over wk-hervormingen die hij recent doorvoerde.

U hebt enkele hervormingen doorgevoerd voor de wereldkampioenschappen. Welke?

David Lappartient: 'De belangrijkste is het creëren van gemeenschappelijke wereldkampioenschappen. Om de vier jaar, te beginnen met Glasgow 2023, zullen de WK's over alle wielerdisciplines heen op dezelfde plaats en op hetzelfde moment worden gehouden. Daar ben ik heel trots op.'

Waarom?

Lappartient: 'Elk WK is een geweldig evenement op zich, maar om de vier jaar zullen we voortaan de gelegenheid hebben om de wereldkampioenschappen wereldwijd nog meer bekendheid te geven, wat uiteindelijk ook zal afstralen op de jaarlijkse kampioenschappen. Zij die normaal alleen naar het WK op de weg zouden hebben gekeken, de grootste discipline, zullen na afloop worden meegezogen naar bijvoorbeeld de halve finale van de sprint voor vrouwen op de velodroom, dan naar het mountainbiken downhill, enzovoort. Een beetje het concept van de Olympische Spelen. Op die manier worden alle disciplines in de schijnwerpers geplaatst. Belangrijke visibiliteit vooral voor de kleinere disciplines van de UCI.'

En ook lucratief voor de UCI?

Lappartient: 'Misschien levert het op termijn wat op, in het begin zal het niet veel veranderen. Het tv-contract was al onderhandeld, en de prijs waarvoor we het evenement aan Glasgow hebben toegekend, was de som van de individuele prijzen van elk van de kampioenschappen. Het gaat hem vooral om de naambekendheid en de wereldwijde exposure. '

Onder uw leiding is ook de ploegentijdrit voor merkenteams afgevoerd ten voordele van de gemengde ploegentijdrit voor landenteams.

Lappartient: 'Aan de basis lag een verzoek van de AIGCP zelf ( de belangenvereniging van de profploegen, nvdr). Op een paar uitzonderingen na, zoals Deceuninck- Quick-Step, waren de meeste merkenteams nauwelijks of niet geïnteresseerd in een WK ploegentijdrit. Ten tweede is het ook mijn overtuiging dat een WK een wedstrijd moet zijn voor nationale ploegen en niet voor merkenteams. Ik ben niet tegen een ploegentijdrit met merkenteams, maar zoiets hoort niet thuis in een WK-setting.'

Is de interesse voor een gemengde ploegentijdrit met landenteams zoveel groter? In Yorkshire 2019 vaardigden tien landen een ploeg af, terwijl in Innsbruck het jaar voordien nog 22 merkenteams deelnamen.

Lappartient: 'U moet weten dat merkenteams verplicht werden om deel te nemen. Voor zover ik weet, doen er dit jaar aan de gemengde ploegentijdrit al veertien landen mee, wat een behoorlijk mooie evolutie is, aangezien er teams zijn uit verre landen als Australië die om logistieke redenen niet kunnen komen.'

Is, in het algemeen, een WK-formule met landenploegen geen anachronisme?

Lappartient: 'Helemaal niet. Kijk naar alle heel populaire competities in de wereld: de Olympische Spelen, de FIFA-wereldbeker... Het zijn evenementen die worden afgewerkt in nationale shirts. Integendeel dus, ik denk dat een WK met landenteams volledig complementair is met de andere wedstrijden met merkenteams.'

Lees het volledige interview met David Lappartient, de voorzitter van de UCI, in de WK-gids van Sport/Voetbalmagazine. Koop hem nog in de winkel of hier online.

U hebt enkele hervormingen doorgevoerd voor de wereldkampioenschappen. Welke? David Lappartient: 'De belangrijkste is het creëren van gemeenschappelijke wereldkampioenschappen. Om de vier jaar, te beginnen met Glasgow 2023, zullen de WK's over alle wielerdisciplines heen op dezelfde plaats en op hetzelfde moment worden gehouden. Daar ben ik heel trots op.' Waarom? Lappartient: 'Elk WK is een geweldig evenement op zich, maar om de vier jaar zullen we voortaan de gelegenheid hebben om de wereldkampioenschappen wereldwijd nog meer bekendheid te geven, wat uiteindelijk ook zal afstralen op de jaarlijkse kampioenschappen. Zij die normaal alleen naar het WK op de weg zouden hebben gekeken, de grootste discipline, zullen na afloop worden meegezogen naar bijvoorbeeld de halve finale van de sprint voor vrouwen op de velodroom, dan naar het mountainbiken downhill, enzovoort. Een beetje het concept van de Olympische Spelen. Op die manier worden alle disciplines in de schijnwerpers geplaatst. Belangrijke visibiliteit vooral voor de kleinere disciplines van de UCI.' En ook lucratief voor de UCI? Lappartient: 'Misschien levert het op termijn wat op, in het begin zal het niet veel veranderen. Het tv-contract was al onderhandeld, en de prijs waarvoor we het evenement aan Glasgow hebben toegekend, was de som van de individuele prijzen van elk van de kampioenschappen. Het gaat hem vooral om de naambekendheid en de wereldwijde exposure. ' Onder uw leiding is ook de ploegentijdrit voor merkenteams afgevoerd ten voordele van de gemengde ploegentijdrit voor landenteams. Lappartient: 'Aan de basis lag een verzoek van de AIGCP zelf ( de belangenvereniging van de profploegen, nvdr). Op een paar uitzonderingen na, zoals Deceuninck- Quick-Step, waren de meeste merkenteams nauwelijks of niet geïnteresseerd in een WK ploegentijdrit. Ten tweede is het ook mijn overtuiging dat een WK een wedstrijd moet zijn voor nationale ploegen en niet voor merkenteams. Ik ben niet tegen een ploegentijdrit met merkenteams, maar zoiets hoort niet thuis in een WK-setting.' Is de interesse voor een gemengde ploegentijdrit met landenteams zoveel groter? In Yorkshire 2019 vaardigden tien landen een ploeg af, terwijl in Innsbruck het jaar voordien nog 22 merkenteams deelnamen. Lappartient: 'U moet weten dat merkenteams verplicht werden om deel te nemen. Voor zover ik weet, doen er dit jaar aan de gemengde ploegentijdrit al veertien landen mee, wat een behoorlijk mooie evolutie is, aangezien er teams zijn uit verre landen als Australië die om logistieke redenen niet kunnen komen.' Is, in het algemeen, een WK-formule met landenploegen geen anachronisme? Lappartient: 'Helemaal niet. Kijk naar alle heel populaire competities in de wereld: de Olympische Spelen, de FIFA-wereldbeker... Het zijn evenementen die worden afgewerkt in nationale shirts. Integendeel dus, ik denk dat een WK met landenteams volledig complementair is met de andere wedstrijden met merkenteams.' Lees het volledige interview met David Lappartient, de voorzitter van de UCI, in de WK-gids van Sport/Voetbalmagazine. Koop hem nog in de winkel of hier online.