Valverde pakt gouden plak in wegrit op WK wielrennen

De Spanjaard Alejandro Valverde (38) heeft zondag in het Oostenrijkse Innsbruck voor het eerst de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. De Fransman Romain Bardet veroverde de zilveren medaille, voor de Canadees Michael Woods. De Nederlander Tom Dumoulin viel naast het podium. De Belgen speelden geen rol van betekenis op het loodzware parcours.

Alejandro Valverde, Romain Bardet en Michael Woods verschenen als eerste bovenop de Gramartboden, de lastige slotklim die liefst 28 procent haalt. Maar in het slot kwam Tom Dumoulin voorin nog aansluiten.

Na 258,5 kilometer sprintte dit viertal voor de medailles. Valverde, die in eerste positie aan de spurt begon, maakte zijn favorietenrol waar en snelde naar het goud. Op eerdere WK-edities verzamelde hij al zes ereplaatsen. Het was al vrij snel duidelijk dat Peter Sagan geen vierde opeenvolgende wereldtitel zou veroveren. De Slovaak kwam al op ongeveer 90 kilometer van de meet in de problemen. Even later zette hij zijn fiets aan de kant.