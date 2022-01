Wout van Aert zegt af voor het WK veldrijden eind deze maand in de Verenigde Staten. Dat bevestigde hij woensdag na zijn overwinning in Herentals.

Van Aert, goed voor drie wereldtitels, neemt zondag nog deel aan het BK en zet dan een punt achter zijn crosswinter om zich voluit te kunnen richten op het voorjaar op de weg.

Eerder op de dag zegde ook de Nederlander Mathieu van der Poel af voor de regenboogstrijd in Fayetteville. De titelverdediger kampt met rugproblemen en last een rustperiode in.

