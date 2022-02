Voor het eerst pakt Sport/Voetbalmagazine uit met vier wielerspecials op één jaar tijd. Te beginnen met de traditionele opwarmer voor het seizoen: onze Wielergids, vanaf woensdag in de bus bij de abonnees, vanaf donderdag afzonderlijk te koop.

In februari 2004 verscheen de eerste Wielergids van dit magazine. Toen met Peter Van Petegem op de cover, als dé Belgische topper na zijn dubbelslag Ronde van Vlaanderen/Parijs-Roubaix in 2003. Sindsdien prijkten ook Tom Boonen, Philippe Gilbert, Peter Sagan en Greg Van Avermaet een of meerdere keren alléén op de voorpagina.

Nu is het de beurt aan Wout van Aert. Veelzeggend over de populariteit en status die hij op zijn 27e heeft bereikt, als dé bron waar alle Belgische wielerfans zich aan laven. De Jumbo-Vismarenner is dan ook een van de ankerpunten van de Wielergids 2022. In een exclusief interview vertelt hij over zijn meest memorabele trainingsritten, waarom hij zo'n Strava-adept is en waarom zijn perfectionisme soms een autistisch kantje heeft.

Zijn ambitie om eindelijk de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te winnen is een van de gespreksthema's in een uitgebreide voorbeschouwing op het seizoen, met tv-cocommentator José De Cauwer en assistent-bondscoach/parttime radioanalist Serge Pauwels.

Daarin bespreken ze ook drie andere Belgen die in 2021 in het oog sprongen en met wie we een interview hadden. Met Remco Evenepoel, over de lessen die hij vorig jaar geleerd heeft. Met Jasper Stuyven, over het bevrijdende gevoel na zijn zege in Milaan-Sanremo. En met Florian Vermeersch, over de hoge verwachtingen na zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix.

Analyse dames

Ook de buitenlandse sterren komen aan bod. Zo spraken we met Sonny Colbrelli, de winnaar van het EK en de Hel van het Noorden, over hoe hij op het niveau van Wout van Aert en Mathieu van der Poel wil blijven. Verder schetsen we het verhaal van de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Kasper Asgreen, in een uitgebreid portret. En we geven een rondleiding in het hoofd van de winnaar van de Brabantse Pijl en het jongste WK veldrijden, Tom Pidcock. Van Mathieu van der Poel reconstrueerden we zijn weinig bekende avonturen op de wég, van jongs af.

Uiteraard vergeten we ook de vrouwen niet. Jolien D'hoore, vorig jaar gestopt en nu aan de slag bij Cycling Vlaanderen en als ploegleidster bij het U23-team NXTG by Experza, laat haar licht schijnen over het komende wielerseizoen. Zo verwacht ze dat Lotte Kopecky nog een stapje vooruit zal zetten. "Een type-Wout van Aert: ze kan bijna alle klassiekers winnen."

Groot dossier

Dat alles wordt aangevuld met een reportage over hoe het wielrennen de klimaatproblematiek aanpakt, met vier portretten van opmerkelijke figuren uit de wielergeschiedenis en met het jaarlijkse grote dossier in het hart van de Wielergids.

Daarin de kalender 2022, de analyses van alle WorldTourteams bij de mannen en de gegevens van hun renners (plus die van de Proteamcoureurs). Deze keer ook met een overzicht van alle WorldTourploegen bij de vrouwen, en de belangrijkste afspraken op hun kalender.

Voor de negentiende keer op rij een onmisbare leidraad doorheen het nieuwe wielerseizoen. Dit jaar ook passend in een nieuwe formule die Sport/Voetbalmagazine in de markt zet. Met naast het maandelijkse magazine vier wielerspecials, waaronder deze seizoensgids en de traditionele Tourgids.

Die specials zijn apart te koop (voor een prijs van 7,95 euro), maar zijn ook inbegrepen in het abonnement van Sport/Voetbalmagazine. Meer info kan je hier terugvinden.

