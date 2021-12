Voor het tweede jaar op rij heeft Wout van Aert (Jumbo-Visma) de Wereldbekerveldrit in Dendermonde op zijn naam geschreven. In de eerste clash van het seizoen tussen de twee tenoren haalde de Belgische kampioen het met een voorsprong van 49 seconden op de Nederlandse wereldkampioen Mathieu van der Poel, die zijn eerste cross van de winter afwerkte.

Toon Aerts werd derde, waardoor we exact hetzelfde podium kregen als vorig jaar. Voor Van Aert was het al de vierde zege op rij sinds zijn terugkeer in het veld. Met Tom Pidcock, Wout van Aert en Mathieu van der Poel stonden voor het eerst dit seizoen drie tenoren aan de start. De Brit wilde de Grote Twee graag het vuur aan de schenen leggen, maar al van bij de start werd duidelijk dat de olympische kampioen mountainbike er niet bij te pas kwam.

Mathieu van der Poel daarentegen maakte meteen na de start al duidelijk dat hij naarstig had gewerkt de voorbije maanden. Hij schoof snel op en zou op het eind van de eerste ronde Toon Aerts, als een komeet gestart, bijhalen. Twee leiders dus, met zeven seconden voorsprong op Eli Iserbyt, Quinten Hermans, Michael Vanthourenhout en Wout van Aert die niet zo snel uit de startblokken was geschoten als de wereldkampioen. Geen zorgen evenwel bij Wout van Aert die in de tweede ronde snel opschoof en de twee leiders bijbeende. Het trio dook de derde ronde in met 14 seconden voorsprong op Hermans en co die niet zouden meedingen om het podium.

Soleren naar de zege

In die derde ronde liet Van Aert al een eerste keer zien dat hij iets meer in de tank had dan z'n tegenstanders. Hij liep twee seconden uit op Toon Aerts en zes tellen op Mathieu van der Poel. Was de Belgische kampioen voorgoed gaan vliegen? Neen, want de Nederlander had blijkbaar nog een versnelling in de benen en maakte niet alleen de voorsprong kleiner, hij zou in de vierde ronde opnieuw bij Van Aert aansluiten, net zoals Toon Aerts.

Van Aert panikeerde niet, bleef hard tempo maken, terwijl het duidelijk was dat Van der Poel meer moeite had met de modder van Dendermonde en de power van onze landgenoot. Er viel opnieuw een gaatje, deze keer dichtte de Nederlander dat niet meer. Van Aert maakte geduldig het verschil met z'n loeiharde tempo en na de vijfde ronde telde hij 11 seconden voorsprong op Van der Poel, 19 tellen op Toon Aerts. De anderen keken al bijna tegen een minuut achterstand aan.

Van Aert verzwakte niet en diepte zijn bonus steeds verder uit. Hij soleerde naar de zege, goed voor zijn vierde overwinning op vier wedstrijden. Mathieu van der Poel eindigde als tweede, Toon Aerts vervolledigde het podium.

