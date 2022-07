Wout van Aert reageerde zaterdag geërgerd op een 'klotevraag' over doping na afloop van zijn zege in de tijdrit naar Rocamadour in de Ronde van Frankrijk. 'Het wielrennen is veranderd', zei hij.

Op de persconferentie na de 20e en voorlaatste etappe kregen Wout van Aert en Jonas Vingegaard, eerste en tweede in de etappe, de vraag of ze kunnen garanderen dat er geen doping in het spel is bij het dominante Jumbo-Visma. Het team pakt zondag normaal gezien de gele en bolletjestrui met Vingegaard en de groene trui met Van Aert.

'Ik heb zelfs geen zin om te antwoorden, het is een' Van Aert. 'Het komt elke keer ter sprake als iemand wint. Omdat we succesvol zijn moeten we ons verdedigen? Ik snap het niet. We hebben hier zo hard voor gewerkt.'

'Het wielrennen is veranderd. We worden de hele tijd getest, het hele jaar door, ze komen naar ons huis. Het enige wat we doen, is trainen. En als je ziet hoe het team zich de laatste jaren heeft ontwikkeld, is het niet alsof we uit het niets komen,' voegde Van Aert eraan toe.

'Voorbereiding'

Jonas Vingegaard verzekerde dat hij en zijn ploegmaats 'helemaal proper' zijn. 'Ik kan het iedereen garanderen, niemand neemt verboden middelen', benadrukte de Deen. 'Waarom waren we zo goed? Het komt door onze voorbereiding', zei Vingegaard. 'Wij doen hoogtestages zoals niemand anders dat doet. We doen alles wat we kunnen op het gebied van materiaal, training, voeding. Wij zijn de beste ploeg op het vlak van voorbereiding en daarom moet je ons vertrouwen.'

