Vijf op vijf en met groot overwicht. Wout van Aert haalde maandag in Heusden-Zolder andermaal uit en degradeerde z'n tegenstanders. De roep om te starten op het WK in Fayetteville klinkt steeds luider. "Ik vrees dat het een vraag van elke dag zal worden, maar ik heb het al gezegd en ik herhaal het nog eens. Pas na het BK wil ik het daar over hebben", aldus de Belgische kampioen na z'n zege.

Het crossprogramma van Wout van Aert loopt voorlopig tot het BK. Over andere crossen en het WK wil de renner van Jumbo-Visma zich nog niet uitspreken. Start hij wel of niet? Het antwoord is onduidelijk, wegens z'n belangen in het voorjaar. Vervelend, want Mathieu van der Poel en Tom Pidcock stelden wel al heel duidelijk dat ze willen afreizen naar de Verenigde Staten. 'Ik vrees dat het een vraag van elke dag zal worden', sprak hij na afloop voor de camera van Play Sports. 'Maar ik heb het al gezegd en ik herhaal het nog eens. Pas na het BK wil ik het daar eens over hebben.'

Over z'n wedstrijd van maandag was hij tevreden. 'Het draait heel goed. Ik heb nog nooit vijf crossen op een rij gewonnen, dus dat zegt genoeg', ging hij nog verder. 'Het was vandaag even afwachten hoe ik me voelde, omdat de moddercross in Dendermonde een aanslag was op lijf en leden, maar vanmorgen was ik goed hersteld. Dat ik vanaf de tweede startrij moest komen, werkte in mijn voordeel vandaag. Zo kon ik vanuit de wind naar voren rijden en dat lukte snel.'

Lang vertoefde hij niet in het gezelschap van anderen. Tot ronde twee duldde hij nog Toon Aerts en Quinten Hermans bij zich, na één versnelling ging hij vervolgens alleen op pad. 'Ik zag dat Mathieu niet goed weg was, dus versnelde ik toch maar even. Het was nog een lange weg naar de finish, maar op dit parcours is dat geen nadeel. Ik moest me blijven concentreren, de rondes aftellen en proberen vlekkeloos te rijden. Nu is het zaak om goed te herstellen en de komende crossen goed in te delen. Natuurlijk probeer ik elke cross waarin ik start te winnen en ik ga alleszins proberen om mijn titel te verlengen op het BK.'

