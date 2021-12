Wout van Aert heeft maandag de Superprestigemanche veldrijden in Heusden-Zolder op zijn naam geschreven. Van Aert bleef in Limburg na een lange solo de Brit Tom Pidcock en Eli Iserbyt voor. De Nederlander Mathieu van der Poel moest al vroeg achtervolgen en gaf even over halfweg op.

Na het eerste duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert zondag in Dendermonde was het uitkijken naar de tweede grote strijd in Heusden-Zolder, deze keer op een parcours dat de Nederlander beter moest liggen dan de wei van Dendermonde.

Van Aert nam in tegenstelling tot zondag een knalstart en schoof meteen op naar de tweede positie, na Daan Soete die de hele eerste ronde voor zijn rekening nam. Van der Poel kende minder geluk en bleef een tijdje hangen op een twaalfde positie. Verder was ook Pidcock goed vertrokken, na een halve ronde fietste hij al op een zesde plek.

Van Aert liet Soete het werk opknappen, het zorgde er uiteindelijk voor dat we de tweede ronde indoken met zes leiders. Van Der Poel was intussen opgeschoven naar een tiende plek, op zeven seconden van de leiders.

In die tweede ronde maakte de Nederlander opnieuw enkele posities goed, net zoals Pidcock, maar de twee kwamen te laat.

Van Aert had intussen immers al het commando genomen en sloeg een klein gaatje met Toon Aerts en Quinten Hermans. Lang zou hij deze twee niet naast zich dulden. Na een kleine hapering van Toon Aerts sloeg de Belgische kampioen meteen een groot gat op het eind van ronde twee. In geen tijd reed hij, bij het opdraaien van ronde drie, een voorsprong van 17 seconden bij elkaar op Aerts, Van Kessel, Pidcock, Iserbyt, Hermans, Van der Poel en Pidcock.

Van Der Poel wist wat hem te doen stond in ronde drie en nam de kop, op zoek naar Van Aert die al een grote voorsprong had. Lang zou de Nederlander niet jagen, want door een tuimelperte werd hij teruggeslagen en zou hij daarna alleen maar tijd verliezen. Hij drong uiteindelijk niet meer aan en stapte af na ronde zes toen hij al bijna twee minuten achterstand telde.

Mathieu van der Poel viel en gaf even later op. © GETTY

Intussen bouwde Van Aert zijn voorsprong steeds verder uit, na de derde ronde telde hij 31 seconden voorsprong op Iserbyt en co, dat zou steeds verder groeien naar ruim een minuut. Zelfs een valpartij kon de winnaar van drie etappes in de jongste Tour de France niet stoppen en hij denderde naar zijn vijfde zege van het seizoen.

In de strijd om de tweede plek vochten Eli Iserbyt, Quinten Hermans en Tom Pidcock een verbeten strijd uit. Hermans moest afhaken in het slot, Iserbyt zette Pidcock verschillende keren onder druk, maar raakte de Brit niet kwijt. In de sprint om de tweede plek toonde Pidcock zijn snelle benen en pakte hij de tweede plek voor Iserbyt die wel leider blijft in het klassement. Quinten Hermans werd vierde op 1:21, Toon Aerts vijfde op 1:45.

Eerder maandag veroverde Lucinda Brand bij de vrouwen de zege in Heusden-Zolder. De Nederlandse wereldkampioene verschalkte na een spannende strijd in de slotmeters haar landgenote Fem van Empel. Annemarie Worst, nog een Nederlandse, finishte op geruime afstand op een derde plaats.

