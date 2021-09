📊 Belgische 🇧🇪 profrenners met + 10 UCI-zeges in 1 seizoen (incl. minstens 1 in WorldTour)



👉 @tomboonen1 in 2004 (19), 2005 (14), 2006 (21), 2007 (11), 2008 (15) & 2012 (13)



👉 @PhilippeGilbert in 2011 (18)



👉 @WoutvanAert in 2021 (voorlopig 11, waarvan 3 in #TourOfBritain) https://t.co/VYKdjJq9vk