Wout van Aert (Jumbo-Visma) is niet langer leider in het Critérium du Dauphiné (WorldTour). De Belgische kampioen moet zijn gele trui afstaan aan zijn ploeggenoot Primoz Roglic na afloop van de zware zevende etappe. De Sloveen werd zaterdag tweede achter de Spaanse ritwinnaar Carlos Verona (Movistar).

Er werd zaterdag stevig geklommen in de etappe over 134,8 km tussen Saint-Chaffrey en Vaujany. Zo trok het peloton onderweg over de Col du Galibier en de Col de la Croix de Fer (allebei buiten categorie). Op de slotklim van tweede categorie liet Verona zijn medevluchter Kenny Elissonde achter zich. Een ontketende Roglic ontsnapte op anderhalve kilometer van de meet uit een elitegroepje, maar de drievoudige Vuelta-winnaar kwam te laat om Verona nog in te rekenen. Hij strandde op 13 seconden. Zijn Deense ploeggenoot Jonas Vingegaard werd derde, voor de Australiër Ben O'Connor.

In de stand heeft Roglic 44 seconden voorsprong op Vingegaard. O'Connor volgt op 1:24.

Van Aert reed tot dusver steeds in de leiderstrui in deze Critérium du Dauphiné, met uitzondering van de derde etappe. Hij domineerde de rittenkoers met twee ritzeges, twee tweede plaatsen en één zesde. De koppositie moest hij in het hooggebergte echter zoals verwacht inleveren.

Zondag staat de slotetappe op het programma, over 138,8 km met start in Saint-Alban-Leysse en finish op het Plateau de Salaison, na een slotklim buiten categorie. Met de Col de Plainpalais (cat. 1) en de Col de la Colombière (cat. 1) hebben de renners dan al stevige beklimmingen achter de kiezen.

