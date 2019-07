Van Aert valt en geeft op in Tour, De Gendt voorlopig aan de leiding in tijdrit

Nick Vandierendonck Medewerker Sportmagazine.be en Knack.be

Wout van Aert heeft moeten opgeven tijdens de dertiende etappe in de Tour de France. De 24-jarige Antwerpenaar kwam in de slotkilometer van een 27,2 kilometer lange tijdrit in Pau zwaar ten val. Thomas De Gendt heeft meer geluk en zit voorlopig in de hot seat.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Wout van Aert afgevoerd met verwonding © belga

Van Aert was aan een indrukwekkend Tourdebuut bezig. Hij hielp Jumbo-Visma aan winst in de ploegentijdrit, werd tweede in de vijfde rit en won zelfs de tiende rit na een sprint met een uitgedund peloton. Aan de tijdrit was hij in de Belgische kampioenentrui als topfavoriet gestart. Op slechts ettelijke kilometers van de meet sneed de Belgische renner te vroeg zijn bocht aan, waardoor zijn knie bleef haperen aan de dranghekkens. Hij was nochtans op weg naar een toptijd. Met een heuse vleeswonde werd hij afgevoerd met een ambulance. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe zwaar de schade is. Voorlopig lijkt Van Aert geen breuk opgelopen te hebben. De Gendt was nog sneller onderweg dan Van Aert en hield die inspanning vol tot het einde. Aan de finish is hij tot nog toe 16 seconden sneller dan Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) en 25 seconden sneller dan Joey Rosskopf (CCC Team). Enkel de klassementsmannen vormen nog een bedreiging voor de renner van Lotto-Soudal. Hij lijkt echter op weg naar een mooie tweede ritzege deze Ronde van Frankrijk.