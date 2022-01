Wout van Aert heeft zaterdag in Baal op nieuwjaarsdag de Grote Prijs Sven Nys, de vierde manche van de X2O Badkamers Trofee veldrijden, op zijn naam geschreven. Het is voor Van Aert, die moest knokken voor de winst, al de zevende zege dit seizoen in evenveel crossen. De Brit Tom Pidcock eindige als tweede op tien tellen.

Nog altijd geen Mathieu van der Poel aan de start in Baal. De Nederlander is op de sukkel met de rug en duikt pas weer het veld in als hij pijnvrij is.

Alle ogen dus gericht op Van Aert, maar de concurrentie lag op de loer. Van Aert kreeg in Baal bovendien af te rekenen met de nodige tegenslag, een slipper en materiaalpech, waardoor hij op achtervolgen was aangewezen. Maar hij gaf geen krimp en zette de achtervolging op koploper Pidcock in. De Belg ging op en over de Brit en maakte in de slotronde het verschil.

Pidcock eindigde op tien tellen van Van Aert als tweede. Eli Iserbyt maakte op 29 tellen het podium vol, voor Toon Aerts die de algemene stand aanvoert. De vijfde manche van de X2O Badkamers Trofee staat woensdag in Herentals op de agenda.

