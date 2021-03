Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft woensdag de openingsrit in Tirreno-Adriatico (WorldTour) op zijn naam geschreven. Hij was na een etappe van 156 kilometer, met start en aankomst in Lido di Camaiore, de snelste in een massasprint. In Parijs-Nice heeft Primoz Roglic de vierde etappe gewonnen en veroverde zo de leiderstrui.

In de openingsrit van Tirreno-Adriatico was Jan Bakelants één van de zes vroege vluchters. De renner van Intermarché-Wanty Gobert deed onderweg een gooi naar de eerste bergtrui, maar werd in dat duel geklopt door de Italiaan Vincenzo Albanese (Eolo). Bakelants liet zich nadat de strijd gestreden was inlopen. Ook de overige leiders bleven niet vooruit. Er volgde een massasprint en daarin was Van Aert de snelste.

Donderdag wacht de renners in Tirreno-Adriatico een eerste aankomst boven. Na vertrek in Camaiore moeten 202 golvende kilometers overbrugd worden. De aankomst bergop is in Chiusdino.

Dubbelslag voor Roglic in Frankrijk

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft woensdag dan weer de vierde etappe in Parijs-Nice (WorldTour) op zijn naam geschreven. De Sloveen neemt de leiderstrui over van de Zwitser Stefan Bissegger (EF Education-Nippo), die dinsdag de individuele tijdrit won.

Na een golvende etappe over 187,6 kilometer tussen Chalon-sur-Saône en Chiroubles mocht Roglic de handen in de lucht steken. De tweevoudige Vueltawinnaar ging er op de slotklim van eerste categorie vandoor met nog drie kilometer voor de boeg. De Duitser Maximilian Schachmann werd tweede, voor de Fransman Guillaume Martin en Tiesj Benoot. Donderdag staat de vijfde etappe in de 'Koers naar de Zon' op het programma. Het peloton krijgt een nagenoeg vlakke rit over 200,2 kilometer van Vienne naar Bollène voorgeschoteld, normaal gezien voer voor de sprinters.

