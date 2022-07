Van Aert kwam na 47:59 over de meet. Daarmee was hij 19 seconden sneller dan Vingegaard, die zijn leidersplaats verstevigde en de eindzege kan ruiken. De Deen liep nog acht seconden uit op Pogacar en telt nu in de stand een voorsprong van 3:34 op de Sloveen.

Van Aert won eerder deze Tour de vierde rit naar Calais en de achtste rit naar Lausanne. Op zijn palmares staan nu negen Tourritten.

Een eerste richttijd werd neergezet door de Deen Mikkel Bjerg: 50:22. Maar zijn chrono werd even later verpulverd door de Italiaan Filippo Ganna, die 48:41 liet optekenen. Vervolgens was Fred Wright verrassend een kleine seconde sneller dan de regerende wereldkampioen bij het eerste tussenpunt. De Brit moest nadien echter wel toegeven op Ganna, met uiteindelijk 49:31 als resultaat. Intussen had de Italiaan Mattia Cattaneo een tijd van 49:24 neergezet.

Nadien ging Mollema onder de eerste tussentijd van Wright, waarna ook Van Aert nog een hap van die snelste chrono nam. De groenetruidrager zette een kanontijd van 47:59 op de tabellen, Mollema was goed voor 49:21. Maar ook de klassementsmannen zouden nog een woordje meespreken. Gele trui Vingegaard en Pogacar waren sneller dan Van Aert bij het eerste tussenpunt, waarna de Sloveen wegzakte. De Deen hield zijn fenomenale inspanning tot het slot vol, maar nadat hij bijna een bocht miste was het vet van de soep. Aan de meet vierde Van Aert samen met Vingegaard.

Zondag wordt de 109e Tour afgesloten met de slotrit over 115,6 km richting de Champs-Élysées in Parijs.

Emotionele Van Aert: 'Droomscenario'

'Dit was een droomscenario', verklaarde een geëmotioneerde Wout van Aert (Jumbo-Visma) zaterdag na zijn knappe tijdritzege in de Ronde van Frankrijk. Niet alleen pakte hij de overwinning, zijn ploegmaat Jonas Vingegaard werd tweede en stelde de gele trui helemaal veilig.

'Ik ben emotioneel', stelde Van Aert in het flashinterview bij de aankomst in Rocamadour. 'Het is echt speciaal om als team de Tour de France te winnen. Het was een droomscenario vandaag. Jonas is sterk, maar hij is vooral een topkerel. Ik wil al mijn teammaats en de hele ploeg bedanken voor deze speciale drie weken. Dit is ongelooflijk.'

'Ik ben na drie weken enorm moe. Ik heb vandaag alles gegeven. Ik wil winnen. Ik hoopte vandaag de zege te pakken en dat Jonas zich kon verzekeren van de gele trui. Hij heeft zo'n groot hart dat hij eigenlijk hetzelfde hoopte. Dat is speciaal.'

'Het was een snelle tijdrit, maar je moest nog reserve overhouden voor de laatste zes kilometer, met twee lastige beklimmingen', blikte Van Aert nog eens terug op zijn huzarenstukje. 'Ik denk dat ik mijn inspanning goed heb ingedeeld, want ik kon nog versnellen op het eind. En op technisch vlak maakte ik geen fouten. Het was opnieuw een fantastische dag.'

