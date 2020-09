De vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk is woensdag na een bijzonder saaie aanloop geëindigd met een climax voor de Belgen: Wout van Aert won de massasprint voor de Nederlander Cees Bol en de Ier Sam Bennett. Julian Alaphilippe verloor verrassend zijn gele trui aan de Brit Adam Yates omwille van een niet toegestane bevoorrading.

Op schamele pogingen van Thomas De Gendt en Kasper Asgreen na had niemand in het peloton ook maar enige zin om tijdens de 183 kilometer tussen Gap en Privas voor het peloton uit te rijden. Het leverde een ongezien saaie wedstrijd op waarin een compact peloton quasi de hele rit keuvelend over Franse wegen reed.

Bij gebrek aan aanvallen die naam waardig werd de prijs van de strijdlust toegekend aan Wout Poels, omdat die al enkele dagen de pijn van een ribbreuk verbijt achterin het peloton.

In het laatste wedstrijduur kwam er dan toch animo in de wedstrijd, toen de nervositeit steeg omwille van de wind. Team Ineos probeerde diep in de finale zelfs een waaier op te zetten, maar slaagde daar niet in. Op de oplopende stroken in de laatste kilometers speelde een steeds sneller rijdend peloton wel enkele sprinters kwijt, waaronder Elia Viviani en Sonny Colbrelli.

Wout van Aert overleefde in het wiel van de sprinttrein van Team Sunweb, die als eerste de slotkilometer in denderde. De licht bergaf lopende sprint was een kloofje naar de hand van Van Aert, die Cees Bol remonteerde en niet meer bedreigd werd door sprintspecialisten als Bennett en Caleb Ewan.

Voor de 25-jarige Van Aert, eerder dit jaar winnaar van de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, het BK tijdrijden en een rit in het Critérium du Dauphiné, is dit na de tiende etappe naar Albi in 2019 de tweede ritzege in de Tour.

Peter Sagan finishte de etappe als vierde maar moet toch zijn groene trui afstaan aan Bennett. Jasper Stuyven was de tweede Belg in de top vijf.

Consternatie na de finish: Alaphilippe finishte in het peloton op de zestiende plaats in dezelfde tijd als Van Aert, maar omdat hij bevoorrading aannam in de laatste twintig kilometer, op een moment dat dat niet meer was toegestaan, kreeg hij twintig seconden straftijd aangesmeerd van de wedstrijdjury. Daardoor komt Yates plots in het geel, met respectievelijk drie en zeven seconden voorsprong op de Slovenen Primoz Roglic en Tadej Pogacar.

Donderdag wordt een belangrijke dag voor de klassementsrenners, want na een vrij vlakke aanloop ligt de finish 1560 meter boven zeeniveau op de Mont Aigoual. Meteen na de Col de la Lusette (11,7 km aan 7,3 procent) volgt nog eens 8,3 kilometer aan vier procent richting finish.

