Van Avermaet mist zijn ploeg en 9 andere vaststellingen over het wielervoorjaar tot nu toe

Wat moet u onthouden van Gent-Wevelgem, de E3 Harelbeke én de Ronde van Catalonië? Een analyse in tien opvallende vaststellingen.

1) De (niet) verrassende zege van Kristoff

Alexander Kristoff won zondag het pleit in de sprint op de Vanackerestraat in Wevelgem. De Noor klaarde de klus mede dankzij ploegmaat Fernando Gaviria (zie volgende punt) en door voordien slim te anticiperen met zijn aanval voor de Kemmelberg, maar een grote verrassing is het niet. Feit is dat weinigen na een lastige race sneller zijn de Noor, zeker in een sprint met de wind op kop, wanneer de kracht het haalt van de pure snelheid.

...