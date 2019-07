Ongeacht de uitslag van de rit, verschijnt er zaterdag in de vooravond een Belg op het podium na afloop van de openingsetappe in de Ronde van Frankrijk.

Na 43,5 kilometer kwam Greg Van Avermaet (CCC) immers als eerste boven op de Muur van Geraardsbergen, een klim van derde categorie in deze Tour. Daarmee pakt de olympische kampioen twee punten, eentje meer dan Xandro Meurisse (Wanty-Gobert), die even later op de Bosberg (cat. 4) de snelste was. Meurisse kwam zo ook op twee punten, maar de Kapelmuur telt zwaarder door.

Van Avermaet zal zijn trui alvast tot maandag kunnen houden. Dan staan er in het slot van de rit naar Epernay vier beklimmingen op het programma: eentje van vierde categorie en drie van derde categorie. Zondag is er een ploegentijdrit doorheen de statige lanen van de hoofdstad.