Net als de Ronde van Italië begint en eindigt de Ronde van Spanje dit jaar met een tijdrit. De 76e Vuelta wordt zaterdag 14 augustus afgetrapt in Burgos (Castilië en León), waar donderdag het parcours voorgesteld werd. Zondag 5 september wordt de eindwinnaar gehuldigd in Santiago de Compostella (Galicië).

Burgos kreeg de start om het 800-jarig bestaan van zijn kathedraal te vieren. La Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María, werelderfgoed sinds 1984, vorm het startpunt voor een tijdrit van 8 kilometer. Het is de eerste keer dat de Ronde van Spanje Burgos krijgt als startplaats. Er startten in het verleden wel vijftien etappes, zeventien ritten kwamen er aan. De Vuelta krijgt niet de gebruikelijke apotheose in Madrid. Dit jaar eindigt het in bedevaartsoord en universiteitsstad Santaiago de Compstella. Daar is de opdracht tegen de klok 33,7 kilometer lang. In 2014 kwam de Vuelta ook al eens in Santiago aan.

De renners zullen er in totaal 3.336 kilometer en 45 cols achter de kiezen hebben. Er zijn drie cols buiten categorie (Alto de Velefique, Lagos de Covadonga en Alto d'El Gamoniteiru), dertien van eerste categorie, dertien van tweede en zestien van derde. Met ook zeven aankomsten bergop kunnen de klimmers zich dus naar goede gewoonte naar hartenlust uitleven, maar met zes vlakke etappes komen ook de sprinters dit jaar meer aan hun trekken.

Na de tijdrit blijft de Vuelta voor de eerste twee ritten in lijn in Castilië en Leon, met in de derde etappe al een aankomst bergop, op de Picón Blanco. Op die col van eerste categorie legde Remco Evenepoel vorig jaar de basis voor zijn eindzege in de Ronde van Burgos. De eerste week wordt zondag afgesloten met een aankomst op de Alto de Velefique.

Ook in de tweede week zit het venijn in de staart, met zaterdag een aankomst op de Pico Villuercas (1e cat) en zondag een lange bergrit naar El Barraco. In de slotweek ligt het zwaartepunt in de zeventiende en achttiende rit, woensdag en donderdag in Asturië, met aankomsten op de Lagos de Covadonga en de Alto d'El Gamoniteiru. Die laatste col, 15 kilometer aan 9,7 procent, wordt voor het eerst beklommen in de Vuelta.

De 75e Vuelta, wegens de coronapandemie tot 18 etappes ingekort en pas eind oktober-begin november gereden, werd gewonnen door de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Tim Wellens (twee) en Jasper Philipsen zorgden voor drie Belgische ritzeges.

