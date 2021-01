Mathieu van der Poel heeft op overtuigende manier de wereldbekercross in het Nederlandse Hulst gewonnen. De Nederlander finishte solo en met 1'31" voorsprong op Wout van Aert en Tom Pidcock. De Belg verstevigt wel zijn leidersplaats in het Wereldbekerklassement.

Het is voor Van der Poel zijn vierde zege in Hulst. Eerder won hij de cross in Vestingscross in Zeeland in 2017, 2018 en 2019. Vorig jaar was Eli Iserbyt, bij afwezigheid van Van der Poel, de beste in Hulst. De Europese kampioen kende zondag een pechdag. De West-Vlaming, nog niet helemaal hersteld van een elleboogblessure, viel meteen na de start, vervolgde zijn weg nog, maar gaf er halfweg cross toch de brui aan.

Er komt voor de crossers nu een einde aan de traditioneel drukke nieuwjaarsperiode. Volgend weekend staat in Meulebeke het BK op het programma. Voor Van der Poel staat er geen NK op het programma. Dat werd afgelast omwille van de coronamaatregelen in Nederland. De wereldkampioen vertrekt maandag op stage naar Spanje.

