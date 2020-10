Zondagmorgen wordt in Ieper, de vervanger van Deinze als startplaats, het startschot gegeven voor de 82e editie van Gent-Wevelgem. De klassieker stond oorspronkelijk op 29 maart op het programma, maar moest net als alle voorjaarswedstrijden plaatsruimen voor het coronavirus. In de herfsteditie van zondag staan twee favorieten met stip genoteerd, Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

De zomer van Wout van Aert behoeft nauwelijks nog introductie. De Kempenaar won achtereenvolgens de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en twee ritten in de Tour. Op het WK in Imola stuitte hij op een fenomenale Alaphilippe, waardoor hij met zilver achterbleef. Nadien nam Van Aert een rustpauze om zich voor te bereiden op de Vlaamse klassiekers.

Mathieu van der Poel bereikte juist in die periode zijn topvorm. Na een matige herstart na de coronabreak toonde de Nederlander zich vorige week zaterdag niet te stuiten in de slotrit van de Binckbank Tour. Hij griste naast de rit ook de eindzege mee en liet nadien ook in Luik-Bastenaken-Luik (zesde) en de Brabantse Pijl (tweede) zijn uitstekende conditie zien.

Van der Poel en Van Aert kwamen elkaar de voorbije maanden niet tegen. Die primeur is voor Gent-Wevelgem zondag.

Uittredend winnaar Alexander Kristoff is een belangrijke outsider, naast onder meer Mads Pedersen, Matteo Trentin en John Degenkolb. Landgenoten Yves Lampaert en Oliver Naesen zullen zich ook willen tonen. Tiesj Benoot start niet na in contact te zijn geweest met Jan Bakelants, die vrijdagavond positief testte op COVID-19. Greg Van Avermaet is er na zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik ook niet bij.

Het belang van Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen van volgende week zondag groeide de voorbije week nog met de definitieve afgelasting van Parijs-Roubaix omwille van de stijging van de coronacijfers. Ook de Amstel Gold Race, die zaterdag had moeten plaatsvinden, werd door de Nederlandse autoriteiten afgelast.

