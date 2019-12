Nadat MVDP zaterdag verrassend verloor, heeft hij in de Druivencross van Overijse de orde hersteld. Marianne Worst was de sterkste bij de vrouwen.

Mathieu van der Poel heeft zondag zijn tiende zege van het crossseizoen behaald. De Nederlander won de Druivencross in Overijse voor de Brit Tom Pidcock en Quinten Hermans.

In Overijse liet Van der Poel al snel zien dat hij over betere benen beschikte. In het begin van de derde ronde reed hij weg van een groepje met Hermans, Pidcock en Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) en hij bouwde zijn voorsprong gestaag uit. Aan de finish had hij uiteindelijk 14 seconden voorsprong op Pidcock en 26 op Hermans.

Opvallend: een loslopende hond zorgde even voor animo in Overijse. Bij het begin van de tweede ronde volgde hij een aantal renners. Hij hinderde de renners wel, maar uiteindelijk viel er niemand vooraleer de hond weer veilig van het parcours werd gehaald.

Zaterdag was Van der Poel voor het eerst dit seizoen eens niet de beste in het veld. Belgisch kampioen Toon Aerts, zondag vierde in Overijse, troefde hem af in de DVV Verzekeringen Trofee-manche in Ronse.

'Heb me geamuseerd'

Bij de vrouwen was Annemarie Worst de sterkste. De Nederlandse moest zaterdag nog vrede nemen met een tweede plaats in Ronse, maar in Overijse stond geen maat op de renster van het 777 Cyclocrossteam.

'Al bij de verkenning voelde ik dat ik goede benen had', aldus Worst na afloop. 'En dit rondje ligt me ook gewoon wel goed. Het loopt voor geen meter, maar ik vond het wel leuk om te doen. Ik merkte dat ik op kop moest rijden en ik dan de kracht had om een kloofje te slaan. Op de technische stroken wist ik dan het verschil te maken. Ik kon de foutenlast beperken vandaag en dat hielp me op weg naar de zege. Ja, dit was best een succesvol weekend: tweede in Ronse en vandaag de bloemen. Zo is het plezant.'

Het is al de zevende zege voor Annemarie Worst dit seizoen.