Mathieu van der Poel heeft vrijdag de derde etappe in Tirreno-Adriatico gewonnen. De Nederlander haalde het in een oplopende sprint van Wout van Aert, die de blauwe leiderstrui behoudt. In Parijs-Nice was het opnieuw raak voor leider Primoz Roglic die zijn tweede etappewinst pakte.

In Tirreno-Adriatico stond de langste etappe op het menu, met 219 kilometer van Monticiano naar Gualdo Tadino en onderweg de nodige hoogtemeters, zonder in het hooggebergte te vertoeven. Ideaal voor vluchters, maar met een finish op een korte knik leek de rit meer voer voor punchers.

Toch kozen vijf renners het ruime sop: Mark Padun (Bahrain Victorious), Niki Terpstra (Total Direct Energie), Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation), Davide Bais (Eolo) enTobias Ludvigsson (Groupama-FDJ). Het peloton schoot pas in actie toen de voorsprong van de vluchters naar ruim acht minuten was gestegen. Deceuninck-Quick Step zette een mannetje bij in de achtervolging, net zoals Alpecin-Fenix.

Toen de wind even de juiste kant op blies, besloot Van der Poel om het peloton op waaiers te trekken. Hij kreeg nog enkele jongens in steun, maar zijn poging kende weinig succes en alles klitte weer bij elkaar. Wel gaf daarna sprinter Caleb Ewan er de brui aan. Hij kampte met maag- en darmproblemen. De voorsprong van de vluchters kreeg door die putsch van de Nederlander wel een stevige tik.

Uiteindelijk zouden met Padun, Terpstra en Boivin de laatste drie vluchters op 2,8 km van het eind gegrepen worden. Net daarvoor was het peloton nog opgeschrikt door een valpartij waarbij heel wat renners van Bora-hansgrohe betrokken raakten. Vooraan ging het snel en besloot Zdenek Stybar onder de vod van de laatste kilometer aan te vallen. Ploegmaat Alaphilippe liet het gaatje vallen en daardoor moest Wout van Aert vroeger aan de bak dan verwacht. Hij dichtte het kloofje, met in zijn wiel Mathieu van der Poel die daarna oppermachtig naar de zege sprintte, voor Van Aert en Ballerini. Van Aert blijft leider en telt vier seconden bonus op Van der Poel en tien op Alaphilippe. Landa volgt op 19 seconden, Pogacar op 20.

Opnieuw Roglic

In Frankrijk heeft de Sloveen Primoz Roglic vrijdag de zesde etappe in Parijs-Nice op zijn naam geschreven. Op de slotklim van deze zesde rit, die het peloton over iets meer dan tweehonderd kilometer van Brignoles naar Biot bracht, haalde Roglic verwoestend uit, waarna hij het haalde van de Fransman Christophe Laporte, de Australiër Michael Matthews en onze landgenoot Dylan Teuns.

Met nog slechts twee etappes voor de boeg zit Roglic ook nog wat steviger in het geel. Brandon McNulty haalde finish niet. De Amerikaan van UAE Team Emirates moest opgeven na een val. Hij stond op dat moment op de derde plaats in de stand en droeg de witte trui als beste jongere.

Vanwege de strenge lockdown in Nice is de Zuid-Franse stad op vraag van de burgemeester uit het parcours gehaald, waardoor de Koers naar de Zon niet traditioneel zal finishen op de Promenade des Anglais. De start- en aankomstplaatsen van de zevende en achtste etappe werden immers gewijzigd. De rit van zaterdag brengt het peloton over 119 kilometer van Le Broc naar Valdeblore La Colmiane. Zondag wordt er in de slotetappe gestart in Le Plan du Var, de finish ligt 92,5 kilometer verderop in Levens. Parijs-Nice eindigt zo voor het tweede jaar op rij niet in Nice. Vorig jaar werd de slotetappe geschrapt na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

In Tirreno-Adriatico stond de langste etappe op het menu, met 219 kilometer van Monticiano naar Gualdo Tadino en onderweg de nodige hoogtemeters, zonder in het hooggebergte te vertoeven. Ideaal voor vluchters, maar met een finish op een korte knik leek de rit meer voer voor punchers. Toch kozen vijf renners het ruime sop: Mark Padun (Bahrain Victorious), Niki Terpstra (Total Direct Energie), Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation), Davide Bais (Eolo) enTobias Ludvigsson (Groupama-FDJ). Het peloton schoot pas in actie toen de voorsprong van de vluchters naar ruim acht minuten was gestegen. Deceuninck-Quick Step zette een mannetje bij in de achtervolging, net zoals Alpecin-Fenix. Toen de wind even de juiste kant op blies, besloot Van der Poel om het peloton op waaiers te trekken. Hij kreeg nog enkele jongens in steun, maar zijn poging kende weinig succes en alles klitte weer bij elkaar. Wel gaf daarna sprinter Caleb Ewan er de brui aan. Hij kampte met maag- en darmproblemen. De voorsprong van de vluchters kreeg door die putsch van de Nederlander wel een stevige tik. Uiteindelijk zouden met Padun, Terpstra en Boivin de laatste drie vluchters op 2,8 km van het eind gegrepen worden. Net daarvoor was het peloton nog opgeschrikt door een valpartij waarbij heel wat renners van Bora-hansgrohe betrokken raakten. Vooraan ging het snel en besloot Zdenek Stybar onder de vod van de laatste kilometer aan te vallen. Ploegmaat Alaphilippe liet het gaatje vallen en daardoor moest Wout van Aert vroeger aan de bak dan verwacht. Hij dichtte het kloofje, met in zijn wiel Mathieu van der Poel die daarna oppermachtig naar de zege sprintte, voor Van Aert en Ballerini. Van Aert blijft leider en telt vier seconden bonus op Van der Poel en tien op Alaphilippe. Landa volgt op 19 seconden, Pogacar op 20.In Frankrijk heeft de Sloveen Primoz Roglic vrijdag de zesde etappe in Parijs-Nice op zijn naam geschreven. Op de slotklim van deze zesde rit, die het peloton over iets meer dan tweehonderd kilometer van Brignoles naar Biot bracht, haalde Roglic verwoestend uit, waarna hij het haalde van de Fransman Christophe Laporte, de Australiër Michael Matthews en onze landgenoot Dylan Teuns. Met nog slechts twee etappes voor de boeg zit Roglic ook nog wat steviger in het geel. Brandon McNulty haalde finish niet. De Amerikaan van UAE Team Emirates moest opgeven na een val. Hij stond op dat moment op de derde plaats in de stand en droeg de witte trui als beste jongere. Vanwege de strenge lockdown in Nice is de Zuid-Franse stad op vraag van de burgemeester uit het parcours gehaald, waardoor de Koers naar de Zon niet traditioneel zal finishen op de Promenade des Anglais. De start- en aankomstplaatsen van de zevende en achtste etappe werden immers gewijzigd. De rit van zaterdag brengt het peloton over 119 kilometer van Le Broc naar Valdeblore La Colmiane. Zondag wordt er in de slotetappe gestart in Le Plan du Var, de finish ligt 92,5 kilometer verderop in Levens. Parijs-Nice eindigt zo voor het tweede jaar op rij niet in Nice. Vorig jaar werd de slotetappe geschrapt na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.