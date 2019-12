De Nederlander Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft vrijdag de Azencross in Loenhout op zijn naam geschreven. Wout van Aert werd vijfde bij zijn rentree in competitie na zijn zware val in de Tour.

Wout van Aert dook bij zijn rentree als eerste het veld in. Wereldkampioen Mathieu van der Poel, die donderdag ook de wereldbekerveldrit in Heusden-Zolder won, was na een schuiver al snel op een inhaalrace aangewezen in de vijfde manche van de DVV Trofee. Na één ronde reden Eli Iserbyt en Corné van Kessel aan de leiding.

Van der Poel raasde zijn collega's voorbij. Na het inhalen van Van Kessel had Van der Poel Iserbyt voorbij halfkoers in het vizier. In de zesde ronde sloot de Nederlander aan bij de West-Vlaming, die bleef knokken en Van der Poel niet liet gaan. Toch deelde de wereldkampioen een beslissende tik uit in de slotronde. Iserbyt, die zijn koppositie in de stand verstevigt, werd tweede op acht seconden. Van Kessel vervolledigde het podium, op 0:52.

Op 1 januari staat de volgende manche van de DVV Trofee op het programma: de GP Sven Nys in Baal. Daarna volgen nog de Brussels Universities Cyclocross (5 januari) en de Krawatencross in Lille (8 februari).

Alvarado imponeert

Ceylin del Carmen Alvarado (777) heeft vrijdag de Azencross in Loenhout, de vijfde manche van de DVV Trofee, op haar naam geschreven. Zij haalde het na een demonstratie voor Sanne Cant, die strandde op 1 minuut 45 van de 21-jarige Nederlandse.

Net na de start sloegen meteen enkele rensters tegen de vlakte. Onder de voornaamste slachtoffers bevond zich Loes Sels, die wat later zou opgeven. Voorin was het opnieuw Nederland boven. Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Lucinda Brand en Yara Kastelijn bezetten meteen de eerste plaatsen. Tot bij de eerste passage aan de brug. Yara Kastelijn smakte tegen de vlakte en nam een pak rensters mee in haar tuimelperte.

De Nederlandse kampioene Lucinda Brand blesseerde zich aan de enkel en het scheenbeen en zou wat later zelfs uit de wedstrijd stappen. Alvarado, Worst en Compton hadden deze massale valpartij netjes ontweken en konden zo in die volgorde aan de tweede ronde beginnen.

Alvarado bleef doorgaan en diepte haar kloof verder uit op haar naaste concurrente Worst. Bij het ingaan van de derde ronde had Alvarado reeds een voorsprong van 37 seconden op Worst en 58 seconden op het duo Cant en Compton. Worst ging dan nog eens overkop en zo werd meteen duidelijk dat Alvarado alleen op weg was naar winst.

In het klassement van de DVV Trofee neemt Alvarado de leiding over van haar landgenote Annemarie Worst, dit met een voorsprong van 57 seconden. Cant is de beste Belgische op plaats zes met een achterstand van 8:22.