Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) sloot zaterdag zijn Italiaanse vijfluik af met een tiende plaats in de Ronde van Lombardije. Daarmee heeft hij naar eigen zeggen zichzelf verrast.

'Zoals voorspeld werd het vandaag een enorm lastige wedstrijd', aldus Van der Poel. 'Ik heb mezelf verrast. Het tempo in de wedstrijd lag ontzettend hoog, maar ik bleef bij de laatste tien in het spoor van de echte klimmers. Dat had ik niet verwacht. Maar of ik hier ooit echt kan meedoen voor de overwinning? Dat wordt heel moeilijk.'

'Mijn gevoel vandaag was opnieuw beter dan woensdag. Stilaan sta ik waar ik wil staan. Dit resultaat is zeker een opsteker naar de kampioenschappen toe. Volgende week zal voor mij een rustigere week worden, maar hier en daar zal ik in mijn training de nodige accenten leggen naar de volgende wedstrijden.'

De eerstvolgende doelen voor Van der Poel zijn de wegritten tijdens het Nederlands kampioenschap in Drenthe (zondag 23 augustus) en het Europees kampioenschap in het Franse Plouay (woensdag 26 augustus).

Fuglsang dacht dat Evenepoel nog in koers zat: 'Hopelijk is hij oké'

De Deen Jakob Fuglsang (Astana) schreef ondertussen de ronde op zijn naam, na de spectaculaire valpartij van Remco Evenepoel. 'Ik zag dat Remco niet meer bij ons zat achter die brug, en had gehoord dat hij was gevallen. Maar ik dacht dat hij nog in koers zat. Hopelijk is hij oké. Je wil niet dat dit met iemand gebeurt', zei Fuglsang na afloop.

Zo hinkte Fuglsang op twee emoties, want uiteraard was hij na winst in Luik-Bastenaken-Luik 2019 vooral blij met zijn tweede monument op zijn palmares: 'Ik ben superblij die te kunnen pakken. Ik wist dat ik in een goede vorm stak en ik voelde dat ik de kans had om te winnen, maar dat zeggen is altijd makkelijker dan het te doen. Je moet op het juiste moment op de juiste plaats zitten, en een goede dag hebben', aldus de 35-jarige Deen.

Onderweg kon Fuglsang rekenen op een sterke Astana-ploeg, met daarbij ook Russisch kampioen Aleksander Vlasov, die derde werd. 'Het team was super. De hele dag, maar vooral Vlasov. Die was echt sterk en bleef tot de laatste kilometers bij mij. Dat was superbelangrijk. Hij reed zichzelf leeg om de jongens van Trek-Segafredo af te houden.'

Zo moest Fuglsang in de finale enkel nog afrekenen met de Nieuw-Zeelander George Bennett (Jumbo-Visma): 'Ik wist dat ik in een sprint normaal sneller was dan hem, dus mijn belangrijkste doel was om bij hem te blijven. Maar toen hij versnelde op de laatste klim, besloot ik te proberen om hem zelf te lossen.'

