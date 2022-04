Met Parijs-Roubaix wordt straks de laatste kasseiklassieker afgewerkt. Titelverdediger Sonny Colbrelli is er wegens gezondheidsperikelen niet bij. Wout van Aert maakt zijn rentree na een coronabesmetting en is onzeker over zijn vorm. Toch houden veel concurrenten rekening met hem, al is Mathieu van der Poel net dat tikkeltje meer favoriet.

De editie van 2022 gaat over 257,2 kilometer, waarvan 54,8 kilometer kasseien, verspreid over 30 stroken en wordt wegens de Franse verkiezingen een weekje later gereden. Bij afwezigheid van Colbrelli krijgt Philippe Gilbert, de winaar van 2019, het rugnummer 1 opgespeld in de 119e editie van de "Hel van het Noorden". Met de Nederlander Niki Terpstra (2014), de DuitserJohn Degenkolb (2014) en Greg Van Avermaet (2017) staan er nog drie andere ex-winnaars aan de start, maar geen van hen wordt deze keer tot de favorieten gerekend. Van der Poel, vorig jaar derde, is de topfavoriet na zijn winst in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Ook de Deen Mads Pedersen, die bij Trek-Segafredo op de steun van Jasper Stuyven kan rekenen, verkeert in topvorm. De Zwitser Stefan Küng is eveneens een te duchten klant en de Duitser Nils Politt is altijd goed op kasseien, net als de Noor Alexander Kristoff. Uitkijken is het ook naar INEOS Grenadiers met Filippo Ganna, Dylan van Baarle en Michal Kwiatkowski. Het team is 'in the winning mood' met de Pool als triomfator in de Amstel Gold Race en Magnus Sheffield in de Brabantse Pijl. Patrick Lefevere, sterke man bij Quick Step-Alpha Vinyl, maakt zijn evaluatie van het voorjaar pas na Luik-Bastenaken-Luik, maar ongetwijfeld hoopt hij zondag met Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Zdenek Stybar en Kasper Asgreen op een opsteker, na een desastreus klassiek voorjaar op Vlaamse wegen. Wout van Aert zag door het coronavirus de Ronde van Vlaanderen door de neus gebeurd, net zoals de Amstel Gold Race. Hij liet de verkenning aan zich passeren donderdag, maar start in Compiègne. Niet als kopman volgens zijn ploeg Jumbo-Visma, maar om Christophe Laporte en Mike Teunissen te ondersteunen. "Ik weet niet hoe hij zich straks zal voelen, het wordt alles of niets", zegt zijn ploegmaat Laporte. "Volgens mij start hij toch wel met de intentie om een hoofdrol te vertolken." Florian Vermeersch, vorig jaar tweede in Roubaix, hoopt wat kleur te geven aan zijn door pech bleke voorjaar en ook Oliver Naesen en Dylan Teuns dromen van een goed resultaat.