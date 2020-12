Regerend wereldkampioen Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft dinsdagnamiddag de 55e editie van de cross in Essen op zijn naam geschreven, dat is de vijfde manche van het seizoen in de Ethias Cross.

Net voor halfweg cross ging Van der Poel voor de eerste keer op kop rijden en meteen moesten Quinten Hermans en Belgisch kampioen Laurens Sweeck, respectievelijk de nummers een en twee van vorig jaar in Essen, de rol lossen. Uiteindelijk haalde hij het met tien seconden voorsprong op Hermans, de Brit Tom Pidcock werd op zeventien seconden derde. Sweeck, die door een lekke band werd teruggeslagen, greep met een vierde plaats nipt naast het podium. Voor Van der Poel was de tweede zege in Essen. In 2017 was hij er al eens de beste.

Niet iedereen toonde zich voor de aanvang van de wedstrijd tevreden over het hertekende parcours. Belgisch kampioen Laurens Sweeck nam de kopstart, gevolgd door Ryan Kamp, Quinten Hermans, Tom Pidcock, Toon Aerts en Mathieu van der Poel. Sweeck en Hermans namen de eerste ronde voor hun rekening. Dit duo begon met een voorsprong van vijf seconden op het drietal Toon Aerts, Tom Pidcock en Ryan Kamp. Mathieu van der Poel volgde op positie zes, gevolgd door de Spaanse kampioen Felipe Orts Lloret en thuisrijder Jim Aernouts.

Laurens Sweeck en Quinten Hermans bleven fel doorgeven. Achter het tweetal sprong enkel Tom Pidcock over de balkjes. Toon Aerts, Mathieu van der Poel en Ryan Kamp verkozen om hun crossfiets te schouderen. De Brit sloop zo wat dichter naar de smaakmakers van de cross in Essen van vorig jaar toe. Bij het ingaan van de derde ronde kregen we drie leiders. Achter hen verloor Kamp alsmaar meer terrein en ook Toon Aerts zag het viertal voor zich alsmaar kleiner worden.

Nog voor halfcross moest ook Pidcock zijn metgezellen laten rijden. En na welgeteld 30 minuten wedstrijd versnelde Mathieu van der Poel van op kop. De wereldkampioen sloop weg van Laurens Sweeck en Quinten Hermans. Enkel de strijd voor de tweede en derde plaats was vanaf dan nog spannend. Tot Sweeck, op iets minder dan drie ronden van het einde, zijn voortube helemaal plat zag lopen. Tom Pidcock kreeg op die manier de derde plaats in de schoot geworpen. Mathieu van der Poel peddelde voorin rustig verder en boekte zo zijn derde zege dit seizoen.

