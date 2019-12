Van der Poel wint voor het zesde jaar op rij Superprestige Diegem

De Nederlander Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft zondag voor het zesde jaar op rij de avondcross in Diegem gewonnen, dat is de zesde manche van het seizoen in de Superprestige veldrijden.

Mathieu van der Poel, 27 december 2019 © Belga

De regerende wereldkampioen haalde het met een voorsprong van negen seconden op Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal). Michael Vanthourenhout werd derde.