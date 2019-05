De Nederlander Mathieu vanderPoel (Corendon-Circus) won zondag de tweede manche van de Wereldbeker mountainbike crosscountry in het Tsjechische Nove Mesto. Daarmee veroverde hij de overwinning waar hij al drie jaar naar op zoek was.

Van der Poel reed het overgrote deel van de wedstrijd aan de leiding met olympisch- en wereldkampioen Nino Schurter uit Zwitserland, maar kon die onderweg een paar keer in de problemen brengen en uiteindelijk definitief van zich afslaan op een van de laatste hellingen in Nove Mesto. Van der Poel volgt zo Bart Brentjens op, in 2006 de laatste Nederlandse winnaar in de Wereldbeker. Schurter werd wel nog tweede.

Thuisrijder Ondrej Cink reed lange tijd in derde positie, maar werd in de finale nog bijgehaald door een groep achtervolgers. De Zwitser Mathias Fluckiger, vorige week winnaar van de openingsmanche in het Duitse Albstadt, werd zo nog derde, voor de Braziliaan Henrique Avancini en Cink. Nationaal kampioen Jens Schuermans was de beste Belg op plaats twintig.

Van der Poel, die na afloop aangaf dat hij zijn eerste wereldbekerwinst inschat als één van zijn grootste prestaties uit zijn carrière, is na eerder al een tweede plaats in Albstadt en twee shorttrackoverwinningen nu nog steviger leider in de Wereldbeker. Eerder gaf hij echter al aan die positie niet te verdedigen in de volgende manches in het Andorrese Vallnord en het Franse Les Gets.