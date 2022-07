Wout van Aert spreidde zijn armen als een vogel toen hij in Calais richting de finish bolde. Omdat hij wilde aantonen dat de gele trui hem vleugels geeft - een knipoog ook naar zijn privésponsor. Die aparte zegegebaren zijn intussen een specialiteit van de Kempenaar, al vele jaren lang. Een overzicht.

Toen we in november 2015 de 21-jarige Wout van Aert interviewden voor Sport/Voetbalmagazine wezen we hem op twee zegegebaren die hij de voorgaande weken had gemaakt: in Gavere en Hamme waar de Kempenaar à la Peter Sagan respectievelijk een Hulkgebaar (met opengesperde armen) en een Wolf of Wall Streetgebaar (zich op de borst kloppend) maakte. Althans, dat was ons vermoeden. En Van Aert bevestigde dat ook, maar nuanceerde meteen: 'Het waren míni-Sagannekes. Voor Gavere had ik dat al in gedachten, maar op het moment zelf durfde ik niet helemaal. Schrik dat het té arrogant zou overkomen, dus hield ik het vrij bescheiden, ook in Hamme. Ik ben Wout van Aert, hé, geen lefgozer zoals Sagan. Ik wil niet als een dikke nek aangezien worden. Mensen zeggen nu al dat de cross saai is omdat ik zo vaak win. Als ik met zulke opvallende zegegebaren te veel zou tonen dat ík de man ben, dan zou dat misschien verergeren. En vooral: je moet je tegenstanders blijven respecteren.'Het belette hem niet om de weken en jaren erna op een speciale manier zijn overwinningen te vieren. Een overzicht. Na een ware demonstratie steekt Van Aert in Paul Herijgers-stijl de fiets in de lucht.Wout van Aert viert zijn eerste Belgische titel bij de profs met een buiging richting zijn thuispubliek, in Lille.Wout van Aert kijkt in Heusden-Zolder als een indiaan achterom, turend in de verte, naar de tegenstand. Een prik richting Mathieu van der Poel die drie dagen ervoor in Diegem, met een zwiepertje op een brug, zijn zege in de verf had gezet en in Heusden-Zolder na veel pech pas 14e werd.Op het BK in Oostende haalt Wout van Aert, na weer een demonstratie, zijn geweer boven, de tegenstand figuurlijk neergeknald.Het jaar erop, op het BK in Koksijde, spreidt Wout van Aert de vleugels, verwijzend naar zijn sponsor Red Bull.In Middelkerke stak Wout van Aert afgelopen zondag vijf vingers in de lucht. In 2018 toonde hij in Valkenburg drie vingers, om zijn derde wereldtitel bij de profs te duiden.Heeft Wout van Aert een voorliefde voor metalmuziek? Misschien, want zowel in de Strade Bianche van 2020 als in de jongste cross in Dendermonde toonde hij het cornagebaar, de duivelshoorns. In zijn eerste overwinning na zijn zware crash in de Tour van de 2019 slaat de Kempenaar de handen in elkaar, zeer geëmotioneerd na een lange revalidatie.Grote emoties ook na het BK in Meulebeke, vorig jaar, zes dagen na de geboorte van zijn zoontje Georges en complicaties bij zijn vrouw Sarah. En dus kwam Van Aert met het klassieke duim in de mond-gebaar over de streep. Een zegegebaar dat vaker terugkeert, zoals hier in Malaucène, na zijn memorabele ritzege in de Tour: rechtstaand op de pedalen, de armen gespreid.Op de jongste cross in Loenhout klopte Wout van Aert zich op het hart en wees hij richting de camera, alsof hij iemand speciaal wilde groeten. Maar dat bleek volgens zijn uitleg niet het geval: 'Waarom ik dat deed? Geen idee. Ik had eigenlijk geen inspiratie.'Van Aert vierde zijn zege in zijn thuiscross in Herentals met een boksbeweging: eerst een linkse, dan een rechtse en tot slot een uppercut. 'Ik had er op voorhand al over nagedacht en het leek mij wel leuk', zei hij achteraf.Ook in aanloop naar het BK veldrijden in Middelkerke dacht Wout van Aert een hele week over een origineel zegegebaar. Het werd uiteindelijk een... tsunami: een high five (verwijzend naar zijn vijfde Belgische titel), om vervolgens zijn hand weg te trekken en opnieuw de golfbeweging te maken. Volgens Van Aert een 'dwaas grapje van vroeger op school.'Na misschien wel het strafste nummer uit zijn carrière, slaat Wout van Aert, vier jaar na het BK in Koksijde 2018, nog eens zijn vleugels uit. Weer een knipoog naar zijn privésponsor Red Bull. Maar vooral aantonend welke magische krachten de gele trui bij hem teweegbrengen.