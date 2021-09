Voor het eerst sinds 2002 en voor de 88e keer wordt het WK wielrennen op de weg in België gereden. Als opwarmer een duik in de rijke geschiedenis van die WK's, waar we een regenboog aan opvallende statistieken opdiepten.

Het aantal medailles dat België al behaalde in het wereldkampioenschap voor profs bij de mannen. Alleen Italië doet beter met 56, maar met 19 maal goud, terwijl er 26 keer een Belg wereldkampioen werd.De afstand in kilometers van het langste WK ooit, in 1937 in Kopenhagen, gewonnen door de Belg Eloi Meulenberg. Het langste WK sinds 2000 was dat van Madrid, in 2005, toen Tom Boonen naar de zege sprintte.Zoveel, in km per uur, bedroeg de gemiddelde snelheid van het WK 2002 in Heusden-Zolder, de snelste titelstrijd ooit. Eindigend op een groepssprint van 27 renners met Mario Cipollini als triomfator. Alleen het WK van 2011, ook beslist in een groepssprint, gewonnen door Mark Cavendish, kwam in de buurt (45,821 km per uur).Zoveel jaar en 76 dagen was Karel Kaers toen hij zich in 1934 tot wereldkampioen bij de mannen elite kroonde, nog altijd als jongste ooit. Joop Zoetemelk (38 jaar en 273 dagen in 1985) is nog altijd de oudste winnaar van een WK.Het aantal keer dat het WK in Valkenburg en Kopenhagen/Ballerup aankwam, de steden waar het meest een wereldkampioen bij de profs (mannen) werd gekroond. In België vond het WK twee keer in Ronse (1963 en 1988) en Heusden-Zolder (1969 en 2002) plaats. 2002 was ook het laatste jaar dat een WK in België werd gereden. Geen enkel ander traditioneel wielerland moest zo lang wachten op een volgend WK.Zoveel minuten en 43 seconden reed Georges Ronsse op het WK van 1928 in Boedapest eerder over de finish dan de tweede, Herbert Nebe. Dat is de grootste kloof die een wereldkampioen sloeg op de rest van het veld. De grootste voorsprong sinds 2000 bedraagt amper 27 seconden, toen Cadel Evans in 2009 in Mendrisio naar de regenboogtrui soleerde. Het aantal opeenvolgende WK's dat Greg Van Avermaet sinds 2007 gereden heeft. Een recordreeks bij de actieve renners. Ook Alejandro Valverde nam al 14 keer en Philippe Gilbert zelfs al 15 maal, maar niet op een rij. Het alltimerecord staat op naam van Raymond Poulidor, met 18 wereldkampioenschappen bij de profs op een rij (van 1960 tot 1977, met slechts één opgave).De plaats waarop Eddy Merckx eindigde in zijn allerlaatste WK, in 1977 in San Cristobal, toen Francesco Moser won. Als... laatste in de uitslag, met net voor hem Raymond Poulidor die ook zijn laatste en 18e WK afwerkte.Zoveel jaar en 247 dagen jong was Remco Evenepoel toen hij in 2019 startte in het WK, als jongste Belgische prof ooit. Tot dan had Frank Vandenbroucke het record in handen. Hij nam in 1994, op een leeftijd van 19 jaar en 295 dagen, deel aan het WK in Agrigento. Beiden reden het WK niet uit. Zoveel procent van de deelnemers van het WK 1980 in Sallanches haalde het einde, amper 15 op 107 starters, onder wie wereldkampioen Bernard Hinault. Het laagste percentage ooit op een WK bij de mannen. In 1947 in Reims reden slechts 7 renners over de eindstreep, ook een laagterecord, maar toen op 31 deelnemers.Het aantal op zes deelnemende Belgische profs dat in 1995 de eindstreep van het WK in het Colombiaanse Duitama haalde. Een triest unicum. Met die nuance dat slechts 20 renners de finish bereikten. Sindsdien was het slechtste resultaat van de eerste Belg een 23e stek: Ben Hermans op het WK in 2018 in Innsbruck.Het aantal renners van verschillende nationaliteiten dat vorig jaar in Imola in de top 10 finishte. Al is dat geen record, want in 2017 in Bergen kwamen de eerste 12 renners uit verschillende landen, net als in 2009 in Mendrisio.Het aantal hoogtemeters van het WK-parcours 1966 op de Nürburgring, nog altijd een record van alle wegritten bij de mannen. In de wegrit tussen Antwerpen en Leuven, op het komende WK, moeten er 2562 hoogtemeters overwonnen worden. Zoveel jaar is het geleden dat nog eens een Belg wereldkampioen bij de amateurs/beloften werd: Eddy Merckx in Sallanches 1964. Sinds 2000 zijn amper drie Belgen op het podium geëindigd van het WK voor U23: Johan Vansummeren in 2003 (2e), Tom Van Asbroeck in 2012 (3e) en Bjorg Lambrecht in 2018 (2e).Het jaar waarin een Belgische vrouw voor het laatst op het podium stond van een WK: Patsy Maegerman, toen tweede na Monica Valvik. Op de laatste wereldkampioene is het nog langer wachten: van 1973 in Barcelona, met Nicole Van den Broeck. Yvonne Reynders heeft na vijfvoudig wereldkampioene Jeannie Longo wel de meeste regenboogtruien veroverd (4).Het aantal zeges dat Luc Leblanc in zijn regenboogtrui behaalde na zijn wereldtitel in 1994. De laatste wereldkampioen bij wie de regenboogvloek zo hard toesloeg.