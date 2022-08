In aanloop naar de Ronde van Spanje, die op vrijdag 19 augustus in Utrecht begint, is vanaf donderdag 11 augustus onze Vueltagids 2022 te koop.

Na de traditionele Wielergids bij het begin van het seizoen en de Tourgids in juni brengt Sport/Wielermagazine voor het eerst een Vueltagids uit. De derde wielerspecial in een reeks van vier, want komend najaar volgt er een vierde.

In de komende Vuelta wordt Remco Evenepoel de grootste Belgische blikvanger. Ruim vijf jaar nadat hij in zijn eerste maanden als coureur zijn eerste bergrit won, in de Ronde van het Baskenland voor junioren. Niet het enige straffe nummer dat de Schepdaalnaar toen opvoerde, als nochtans pas gestopte voetballer. Daarom maakten we een uitgebreide reconstructie van die eerste twee koersjaren van Evenepoel, die als een komeet richting de top schoot.

De komende Vuelta zal voor een deel ook in het teken staan van het afscheid van twee sterren uit het wielrennen van de 21e eeuw. Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali beginnen immers aan hun allerlaatste grote ronde. Van hen brengen we twee grote portretten.

Deze Ronde van Spanje wordt ook deels de Vuelta Hollanda, want de rittenkoers start voor de tweede maal in Nederland, deze keer in Utrecht. We trokken naar de domstad die als eerste stad ooit wordt bezocht door de drie grote rondes. Dichter tegen de Belgisch Nederlandse grens stopten we ook in 's-Hertogenbosch, waar Jumbo-Vismamanager Richard Plugge ons een exclusieve rondleiding gaf in het state-the-arthoofdkwartier van de ploeg die net de Tour won, en de laatste drie Vuelta's met Primoz Roglic.

Een andere Nederlander, journalist/auteur Edwin Winkels, beschrijft de charme van de Spaanse ronde, waarover hij 2019 een boek met heroïsche verhalen schreef. Via een ABC van de Vuelta duiken we verder in het verleden, naast ook de historie van de grote Spaanse rivaliteiten in hun eigen ronde. Ook de Belgische eindwinnaars komen aan bod: van hen brengen we een kort portret, en in een uitgebreid interview vertelt Freddy Maertens hoe hij als laatste Belg de Vuelta won, inclusief dertien etappes.

Het Vueltahoofdstuk wordt afgesloten met een analyse van alle ritten, drie in Nederland en achttien in Spanje.

Lees verder onder de cover.

© .

Alles over WK

Naast de Ronde van Spanje belichten we ook uitgebreid het komende WK in Wollongong. Scott Sunderland, koersdirecteur van het WK en ook van de wedstrijden van Flanders Classics, vertelt over de organisatie van dat tweede Australische wereldkampioenschap, en ook over zijn eigen carrière.

Een andere Australiër, Caleb Ewan, groef in zijn geheugen en ontvouwde zijn pad als jeugdrenner, hoe hij van rugbyspeler uitgroeide tot een van de beste sprinters ter wereld. We interviewden ook twee regerende wereldkampioenen uit Italië: Filippo Ganna, die in Wollongong voor de derde keer op rij de regenboogtrui in het tijdrijden wil veroveren, en Elisa Balsamo, die haar wegtitel verdedigt.

Een andere ex-wereldkampioene, Anna van der Breggen, vertelt over haar nieuwe job als ploegleidster van SD Worx, waar ze Lotte Kopecky afgelopen voorseizoen naar zeges in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen begeleidde.

Verder zetten we ook aanstormende vedetten in de spotlights: we gingen op bezoek bij de Waalse spurtbom Arnaud De Lie en hadden een uitgebreid gesprek met Lieven Corthouts. De Belgische filmaker werkt al jaren aan een documentaire over Biniam Girmay, en is zo ook de vertrouwenspersoon van de Eritreeër geworden.

Afsluiten doen we met een reconstructie van de geschiedenis van het Australische wielrennen, die verrassend ver teruggaat.

Alweer een heel gevarieerde gids dus, onmisbaar voor wie zich nu al helemaal wil verdiepen in de Vuelta én het WK van 2022.

De Vueltagids 2022 van Sport/Wielermagazine is vanaf donderdag te koop, telt 132 pagina's en kost 7,95 euro. Abonnees van Sport/Voetbalmagazine krijgen de gids gratis in de bus.

Na de traditionele Wielergids bij het begin van het seizoen en de Tourgids in juni brengt Sport/Wielermagazine voor het eerst een Vueltagids uit. De derde wielerspecial in een reeks van vier, want komend najaar volgt er een vierde. In de komende Vuelta wordt Remco Evenepoel de grootste Belgische blikvanger. Ruim vijf jaar nadat hij in zijn eerste maanden als coureur zijn eerste bergrit won, in de Ronde van het Baskenland voor junioren. Niet het enige straffe nummer dat de Schepdaalnaar toen opvoerde, als nochtans pas gestopte voetballer. Daarom maakten we een uitgebreide reconstructie van die eerste twee koersjaren van Evenepoel, die als een komeet richting de top schoot.De komende Vuelta zal voor een deel ook in het teken staan van het afscheid van twee sterren uit het wielrennen van de 21e eeuw. Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali beginnen immers aan hun allerlaatste grote ronde. Van hen brengen we twee grote portretten.Deze Ronde van Spanje wordt ook deels de Vuelta Hollanda, want de rittenkoers start voor de tweede maal in Nederland, deze keer in Utrecht. We trokken naar de domstad die als eerste stad ooit wordt bezocht door de drie grote rondes. Dichter tegen de Belgisch Nederlandse grens stopten we ook in 's-Hertogenbosch, waar Jumbo-Vismamanager Richard Plugge ons een exclusieve rondleiding gaf in het state-the-arthoofdkwartier van de ploeg die net de Tour won, en de laatste drie Vuelta's met Primoz Roglic.Een andere Nederlander, journalist/auteur Edwin Winkels, beschrijft de charme van de Spaanse ronde, waarover hij 2019 een boek met heroïsche verhalen schreef. Via een ABC van de Vuelta duiken we verder in het verleden, naast ook de historie van de grote Spaanse rivaliteiten in hun eigen ronde. Ook de Belgische eindwinnaars komen aan bod: van hen brengen we een kort portret, en in een uitgebreid interview vertelt Freddy Maertens hoe hij als laatste Belg de Vuelta won, inclusief dertien etappes. Het Vueltahoofdstuk wordt afgesloten met een analyse van alle ritten, drie in Nederland en achttien in Spanje.Lees verder onder de cover.Naast de Ronde van Spanje belichten we ook uitgebreid het komende WK in Wollongong. Scott Sunderland, koersdirecteur van het WK en ook van de wedstrijden van Flanders Classics, vertelt over de organisatie van dat tweede Australische wereldkampioenschap, en ook over zijn eigen carrière. Een andere Australiër, Caleb Ewan, groef in zijn geheugen en ontvouwde zijn pad als jeugdrenner, hoe hij van rugbyspeler uitgroeide tot een van de beste sprinters ter wereld. We interviewden ook twee regerende wereldkampioenen uit Italië: Filippo Ganna, die in Wollongong voor de derde keer op rij de regenboogtrui in het tijdrijden wil veroveren, en Elisa Balsamo, die haar wegtitel verdedigt. Een andere ex-wereldkampioene, Anna van der Breggen, vertelt over haar nieuwe job als ploegleidster van SD Worx, waar ze Lotte Kopecky afgelopen voorseizoen naar zeges in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen begeleidde. Verder zetten we ook aanstormende vedetten in de spotlights: we gingen op bezoek bij de Waalse spurtbom Arnaud De Lie en hadden een uitgebreid gesprek met Lieven Corthouts. De Belgische filmaker werkt al jaren aan een documentaire over Biniam Girmay, en is zo ook de vertrouwenspersoon van de Eritreeër geworden. Afsluiten doen we met een reconstructie van de geschiedenis van het Australische wielrennen, die verrassend ver teruggaat.Alweer een heel gevarieerde gids dus, onmisbaar voor wie zich nu al helemaal wil verdiepen in de Vuelta én het WK van 2022.De Vueltagids 2022 van Sport/Wielermagazine is vanaf donderdag te koop, telt 132 pagina's en kost 7,95 euro. Abonnees van Sport/Voetbalmagazine krijgen de gids gratis in de bus.