In aanloop naar de Ronde van Frankrijk, die op 6 juli in Brussel start, ligt vanaf donderdag 20 juni de Tourgids van Sport/Wielermagazine in de winkel.

In deze jaarlijkse special, al de 16e editie sinds 2004, vormt een uitgebreid dossier het hart, met daarin analyses, tijdschema's en profielen van alle ritten, onder meer van de eerste drie Belgische etappes. Een Grand Départ als eerbetoon aan Eddy Merckx, die in 1969 zijn eerste Tour won. We reconstrueerden die legendarische editie en gingen na of Brussel, 50 jaar later, klaar is om La Grande Boucle te ontvangen. De laatste Belgische ritwinnaar in de hoofdstad, Freddy Maertens, vertelt daarnaast in een zeer openhartig gesprek over alle ups en downs in zijn leven en carrière.

Uiteraard komen ook de hedendaagse toppers aan bod. Zij worden, in een exclusief interview, onder de loep gelegd door tweevoudig Tourwinnaar Alberto Contador. Een van die favorieten is uiteraard titelverdediger Geraint Thomas. Van de Welshman schetsten we zijn levensverhaal. En over die andere (al dan niet) kopman van Team INEOS, Egan Bernal (na het forfait van Chris Froome), vertellen wat u nog niet wist.

Hun belangrijkste concurrent wordt mogelijk Tom Dumoulin. We gingen op zoek naar zijn roots. Zijn landgenoot, Steven Kruijswijk, werd vorig jaar verrassend vijfde. Kan die dat nog eens herhalen? Het boek van de Franse favoriet Romain Bardet wordt dan weer opengeklapt door zijn AG2R-ploegmaat Oliver Naesen. Van Belgische zijde hoopt Tim Wellens eindelijk een Tourrit te winnen. We brachten hem samen met zijn coach Paul Van Den Bosch. De Belgische Tourdebutanten Dylan Teuns en Xandro Meurisse vertellen dan weer over hun ambities.

Daarnaast belichten we ook de generatiewissel bij de sprinters, het Tourpalmares van Peter Sagan en de kunst van het ploegentijdrijden. Tot slot vertelt de wereldkampioene bij de vrouwen, Anna van der Breggen, over de boom van het dameswielrennen. Een onmisbare gids over het grootste wielerfeest van het jaar.

De Tourgids 2019 van Sport/Wielermagazine telt 132 pagina's en kost 6,95 euro.