In aanloop naar de Ronde van Frankrijk, die op vrijdag 1 juli start in Kopenhagen, is vanaf donderdag 9 juni de Tourgids van Sport/Wielermagazine te koop.

In deze jaarlijkse special, al de achttiende editie sinds 2004, geven we u onder meer een inkijk in het hoofd van de eindwinnaar van de jongste twee jaar, Tadej Pogacar. Wat maakt van de Sloveen zo'n winnaar? Waarom blijft hij ondanks zijn kannibalistische trekjes zo speels, nuchter en bescheiden? Waarom is hij zo gehecht aan zijn familie?

De UAE-renner maakte in 2020 en 2021 een einde aan de heerschappij van Team Sky/INEOS Grenadiers. Manager Dave Brailsford voerde daar de jongste jaren een nieuwe filosofie door, met nadruk op jonge toptalenten, en een meer aanvallende manier van koersen. Een strategie die in het voorjaar zijn vruchten afwierp, met winst in de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix.

We maakten daarom een reconstructie van die heropbouw, al dan niet - dit jaar of pas de volgende jaren - leidend tot nieuw succes in de Tour de France.

Wout in het groen?

In de strijd om het groen zullen in de komende editie alle spotlights gericht zijn op alleskunner Wout van Aert, die van winst in het puntenklassement zijn hoofddoel maakt. Daarom vergeleken we zijn kwaliteiten met de eigenschappen van ex-groenetruiwinnaars uit het verleden. Wat heeft de Kempenaar gemeen met Rik Van Looy, Sean Kelly, Erik Zabel of Peter Sagan?

Wout van Aert in het groen, ook in deze Tour? © GETTY

Een van zijn belangrijkste concurrenten voor de groene trui wordt Fabio Jakobsen, als de vooruitgeschoven sprinter bij Quick-Step Alpha Vinyl. Samen met zijn vriendin Delore blikt de Nederlander terug op zijn leven, op zijn crash in de Ronde van Polen, op zijn revalidatie en op zijn terugkeer naar de top.

Een andere kandidaat voor winst in massasprinten en voor de eindzege in het puntenklassement wordt allicht Jasper Philipsen, die samen met Mathieu van der Poel voor de ritzeges bij Alpecin-Fenix moet zorgen. Van hem vertellen we het verhaal over zijn jeugdjaren, hoe hij als klein ventje uitgroeide tot een topsprinter.

Kan Jasper Philipsen voor Belgische ritzeges zorgen? © Belga Image

Tour in Denemarken

Met die andere Limburger, Dylan Teuns, hadden we een uitgebreid gesprek. Over zijn twee Tourritzeges in 2019 en 2021, over zijn voorbije succesvol voorseizoen (met winst in de Waalse Pijl) en over zijn ambities voor de komende Tour.

In die Ronde van Frankrijk wordt uiteraard de openingsdriedaagse in Denemarken zeer speciaal. Daarom stuurden we onze man naar Kopenhagen, voor een exclusieve reportage vanuit de fietsgekke Deense hoofdstad.

Even zot van wielrennen is de Waalse stad Binche, waar de zesde etappe van start gaat. De burgemeester vertelt hoe hij la cité des gilles op de internationale wielerkaart wil zetten.

Begin juli zijn alle ogen gericht op fietsstad Kopenhagen. © GETTY

Winnen op de Alp

Traditiegetrouw graven we ook in het rijke verleden van de Tour. Zo keerden we terug naar de editie van 75 jaar geleden, die van 1947, met een aparte winnaar, Jean Robic, na een vreemd wedstrijdverloop.

Even speciaal is het verhaal vier ex-winnaars van het bergklassement. Van hen brengen we een kort portret.

We gingen ook langs bij een andere klimmer, Peter Winnen, naar aanleiding van de aankomst op l'Alpe d'Huez, die 70 jaar geleden, in 1952, voor het eerst op het Tourparcours lag. Winnen, die twee keer de snelste was op de Hollandse berg, vertelt over de magie van de Alp en hoe die successen zijn carrière hebben bepaald.

Tour de Femmes

Verder focussen we op een van de grote problemen in het wielrennen: de vele valpartijen. In opdracht van de UCI bracht de UGent alle oorzaken van de crashes in de Tour en andere belangrijke koersen in kaart. Daarvan publiceren we exclusief de opvallende resultaten.

Nieuw dit jaar: de eerste officiële Tour de France Femmes, die start op de laatste dag van de manneneditie, in Parijs. Met de grote favoriete voor de eindzege, Annemiek van Vleuten, blikken we vooruit naar die historische editie, een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het vrouwenwielrennen.

Naar aloude gewoonte worden alle etappes grondig besproken! © Tour de France

Groot dossier

Naast al die verhalen en interviews analyseren we alle teams, met hun sterktes en zwaktes, en nemen we, zoals elk jaar, de 21 ritten nauwgezet onder de loep. Met een uitgebreide bespreking van het parcours, interessante weetjes, anekdotes uit het verleden... De ideale leidraad om elke dag ter hand te nemen. Inclusief ook een overzicht van de acht etappes van de Tour de France Femmes.

Alweer een heel gevarieerde gids dus, onmisbaar voor wie zich nu al helemaal wil verdiepen in La Grande Boucle.

De Tourgids 2022 van Sport/Wielermagazine is vanaf donderdag 9 juni te koop, telt 132 pagina's en kost 7,95 euro. Abonnees van Sport/Voetbalmagazine krijgen de gids gratis in de bus.

