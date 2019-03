Vanaf donderdag te koop: special over de Ronde en Parijs-Roubaix

Na de jaarlijkse Wielergids pakt Sport/Voetbalmagazine uit met een nieuwe special over de koers: deze keer met Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix als centraal thema.

'La Settimana Santa', noemen de Italianen het zo mooi, of de 'Heilige Week'. In het katholieke geloof de week voor Pasen, in het wielrennen die met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Sport/Voetbalmagazine zegent die week dit jaar met een special magabook over de twee kasseiklassiekers. Daarin onder meer een dubbelgesprek met twee flandriens bij uitstek: Johan Museeuw en Peter Van Petegem. Zij vertellen over hun band en gezamenlijke ervaringen in beide koersen. Ook drie huidige renners verklaren hun liefde voor respectievelijk de Ronde en Parijs-Roubaix: Stijn Devolder, Sep Vanmarcke en de Nederlander Dylan van Baarle. Een passie die we ook voelden bij Herman De Croo, de politicus die elk jaar de Ronde in zijn Vlaamse Ardennen groet, en Jeroen Wielaert, de Nederlandse auteur die een boek schreef over Vlaanderens Mooiste. De Muur van Geraardsbergen - jawel, ook stenen kunnen praten - vertelt dan weer over zijn geschiedenis.

De ziel van Parijs-Roubaix leggen we bloot via een uitgebreide verkenning van het parcours van de Helleklassieker, die voor de nordisten op die ene heilige dag in april de hemel op aarde is. In die wielerhemel vertoeft nu ook Michael Goolaerts, de renner die vorig jaar stierf tijdens Parijs-Roubaix. Met zijn manager Jef Van den Bosch, die eerder ook al afscheid moest nemen van Wouter Weylandt en Rob Goris, spreken we over die tragische dag en een nieuw verwerkingsproces, bij hem en de familie van Michael.

Peter Sagan beleefde op die 8e april 2018 heel andere emoties, door er naar eigen zeggen de mooiste zege uit zijn carrière te behalen, zijn eerste triomf in de Hel. Van de Slovaakse wielerster diepten we verrassende anekdotes, cijfers en feiten op. Tot slot doken we in de geschiedenis van de twee kasseimonumenten, met een terugblik op de memorabele Ronde-editie van 1973, gewonnen door Eric Leman, en op de Parijs-Roubaix van 1981, gewonnen door Bernard Hinault, die de kasseien nochtans verafschuwde.

De special over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is vanaf donderdag 14 maart te koop, telt 100 pagina's en kost 5,95 euro.